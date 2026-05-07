«Сенс Банк» мають приватизувати вже цього року — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про потребу лібералізації банківської сфери та окремо виділив «Сенс Банк», наголосивши, що банк має бути приватизований уже цього року.

Приватизація «Сенс Банку» і зміни в банківському секторі

Питання державних банків президент обговорив із прем’єр-міністреркою Юлією Свириденко питання лібералізації банківської сфери та розширення підприємницьких можливостей. Крім того, за словами глави держави, затягування з приватизацією «Сенс Банку» неприпустиме.
«Була визначена необхідність провести приватизацію цього банку, і не має бути жодних затримок у процесі приватизації: цього року банк повинен бути приватизований», — написав Зеленський.
Кадрові зміни та перезапуск держкомпаній

Окрім банківського сектору, обговорювалися кадрові рішення в уряді. Найближчим часом Кабмін має провести зміни на рівні заступників міністрів, а також активізувати роботу щодо заповнення вакантних посад.
Президент окремо доручив пришвидшити перезавантаження державних підприємств. Зокрема, має бути проведений прозорий конкурс на керівника «Лісів України», а сама галузь — оновлена з урахуванням сучасних підходів.
Окрему увагу приділили державним енергетичним компаніям. Зеленський доручив прискорити зміни, насамперед у «Енергоатомі», де вже сформовано нову наглядову раду.
Очікується, що підприємство найближчим часом обере нового керівника компанії. За словами президента, для цього є всі необхідні інструменти, а затягування процесу може негативно впливати на ефективність галузі.
Загалом глава держави очікує від уряду швидких рішень, які мають усунути бар’єри для економіки та сприяти зростанню доходів державного бюджету.
За матеріалами:
Finance.ua
