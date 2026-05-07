НБУ назвав причини націоналізації «Сенс Банку» і розповів про «тіньову» систему управління Сьогодні 11:00

НБУ та Сенс Банк

У Національному банку України пояснили, чому держава вирішила націоналізувати «Сенс Банк». Як заявив регулятор, головною причиною стали санкції проти колишніх власників банку, які створили ризики для фінансової стабільності та вкладників.

Також регулятор прокоментував перевірки банку, роботу наглядової ради та звинувачення, які звучали під час засідання ТСК Верховної Ради.

Причини націоналізації «Сенс Банку»

У Нацбанку нагадали, що рішення про націоналізацію ухвалили через санкції проти акціонерів банку. За даними регулятора, через це власники вже не могли підтримувати достатній рівень капіталу та вчасно вживати заходів, щоб запобігати настанню неплатоспроможності.

У НБУ зазначили, що після початку повномасштабної війни капітал банку суттєво скоротився. Із березня 2022 року до липня 2023 року регулятивний капітал зменшився на 50%, тоді як в інших системно важливих банках зріс у цілому на 29%.

Також у Нацбанку заявили, що нинішні обговорення в ТСК ВРУ не мають стосунку до самої націоналізації банку. У регуляторі вважають, що окремі заяви депутатів можуть створювати ризики для міжнародних судових процесів та ставити під сумнів інституційну незалежність Національного банку.

НБУ перевіряє керівництво та наглядову раду банку

У Нацбанку пояснили, що не займаються пошуком та відбором незалежних членів наглядової ради банку. Цим займаються Номінаційний комітет Кабміну і спеціальна рекрутингова компанія. Після призначення кандидатів НБУ лише перевіряє їхню професійну придатність, репутацію та відповідність кваліфікаційним вимогам.

Зараз регулятор проводить додаткову оцінку членів наглядової ради після появи нової інформації. Окремо НБУ ініціював перевірку голови наглядової ради Миколи Гладишенка на відповідність критеріям незалежності.

Також Нацбанк повідомив, що після націоналізації здійснював посилений нагляд за «Сенс Банком». За цей час провели три великі перевірки та низку додаткових досліджень щодо кредитування, внутрішнього контролю та фінансового моніторингу.

У банку виявили «тіньову» систему управління

За даними НБУ, під час перевірок виявили ознаки прихованої системи управління банком за часів колишніх підсанкційних власників.

Йдеться про існування таємних протоколів, неофіційних органів управління та «тіньових керівників». У Нацбанку заявили, що частина рішень ухвалювалася поза офіційними процедурами, а окремі операції могли проводитися для штучного покращення показників банку.

Після цього банк замовив незалежне розслідування та forensic-перевірку. На основі отриманих матеріалів НБУ почав перевіряти репутацію частини керівництва банку. Зокрема, вже стартувала процедура оцінки відповідності вимогам СЕО банку Олексія Ступака.

Як йдеться у повідомленні НБУ, за даними звітів, досліджено функціонування органів управління Банку за період із 2012 року до 2022 року. Цей період роботи характеризувався, зокрема:

практикою подвійного протоколювання рішень колегіальних органів Банку шляхом оформлення прихованих протоколів;

паралельним існуванням прихованих внутрішніх документів, складів комітетів наглядової ради, неофіційних органів управління, у яких були власні бюджети, та «тіньових керівників» Банку;

прийняттям прихованих рішень щодо операцій з підозрілими особами для поліпшення показників діяльності банку.

Що в НБУ кажуть про тарифи та прибуток банку

У Нацбанку також заперечили будь-який вплив на тарифи банку. Там наголосили, що рішення щодо вартості послуг та роботи з окремими клієнтами ухвалює саме керівництво банку, а не регулятор.

Окремо НБУ пояснив ситуацію з прибутком «Сенс Банку». У 2023−2024 роках прибуток не розподіляли, а залишали в капіталі банку для покриття збитків і потреби в докапіталізації.

У 2025 році банк отримав 3 670 млн грн прибутку. Із них 95% спрямували на покриття старих збитків, а ще 5% — до резервного фонду. У НБУ зазначили, що перші дивіденди держава зможе отримати не раніше 2028 року.

