Україна готова продати 25% «Енергоатому» в межах великої приватизації

Казна та Політика
129
Україна готова до проведення приватизації великих державних компаній, зокрема до продажу 25% акцій НАЕК «Енергоатом», але це потребує залучення фінансових установ та готовності європейських партнерів.
Про це повідомляє очільник Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв.

Позиція уряду щодо продажу частки «Енергоатому»

«Ми маємо бути готові до приватизації, але це також потребує серйозного підходу, з іншого боку, та певної допомоги від фінансових установ для фінансування цих угод. Наприклад, у питанні „Енергоатому“ ми готові продати чверть компанії», — сказав він під Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Водночас Соболєв зауважив, що великі європейські компанії, що займаються ядерною енергетикою, наразі мають власні труднощі, що ускладнює придбання частки в українському активі під час або після війни. За його словами, для реалізації таких проєктів потрібна спільна угода, на яку погодиться Європейський союз.

Внутрішнє фінансування та економічна політика

Очільник міністерства також наголосив на необхідності масштабного внутрішнього фінансування. Для цього, за його словами, уряд планує зосередитися на боротьбі з корупцією, збільшенні легального сектору економіки та зборі більшої кількості податків.
«Ми збільшуємо легальну економіку, збираємо більше податків. Але зараз, якщо подивитися, Україна розподіляє близько 50% свого ВВП. Тож ми заробляємо і робимо свою справу», — додав Соболев.
Раніше в інтерв`ю Latifundist.com він повідомляв, що Україна не планує продавати стратегічні об’єкти, критично важливі для продовольчої безпеки, зокрема ключові портові елеватори. Проте, на його думку, решту об’єктів приватний сектор зможе зробити ефективнішими.
Під час спілкування з журналістами у листопаді минулого року він розповів, що Мінекономіки прогнозувало рекордні надходження від приватизації у 2025 році — понад 10 млрд грн.
