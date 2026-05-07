Тисячі ВПО можуть втратити шанс на житло: ризики урядової ініціативи Сьогодні 09:13

Сім'я обирає будинок

Уряд розглядає можливість передати Держмолодьжитло до сфери управління Мінекономіки. Такий крок може стати початком реорганізації установи та вплинути на доступність пільгових житлових програм, зокрема для внутрішньо переміщених осіб.

Такою думкою поділився народний депутат Павло Фролов. Згідно з заявою Фонду, передача фонду може бути першим етапом об’єднання з ПрАТ «Укрфінжитло» — оператором програми «єОселя».

Ризики для пільгових програм і ВПО

Проєкт рішення планують погодити за скороченою процедурою — лише за три дні, зазначає Фролов. Це фактично унеможливлює повноцінні публічні обговорення та врахування позиції громадськості.

Наразі Держмолодьжитло надає пільгові кредити під 3% річних, зокрема для ВПО. Після можливого об’єднання ці умови можуть змінитися на модель «єОселі», яка є недоступною для більшості ВПО і передбачає:

вищу ставку — близько 7% річних;

жорсткі вимоги щодо віку житла (від 10 до 20 років);

фінансовий бар’єр: вища ставка вимагає значно більших доходів родини.

Це може суттєво зменшити доступність житлових програм для переселенців, каже нардеп.

Міжнародна співпраця і фінансування під загрозою

Зміна статусу установи також може вплинути на співпрацю з міжнародними партнерами, серед яких німецький банк KfW, Банк розвитку Ради Європи та Світовий банк.

«Реорганізація може призвести до тимчасового призупинення фінансування та погіршення доступу ВПО до пільгових житлових програм» — написав Фролов.

Він наголосив, що перед ухваленням рішення уряду варто провести консультації та оцінити наслідки для ВПО, адже зміни можуть погіршити доступ до доступного житла.

Житло за ваучерами для ВПО

Раніше ми повідомляли, що у межах програми єВідновлення ВПО, які виїхали з ТОТ і мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть отримати житловий ваучер на 2 млн грн на придбання власного житла. Ті, хто отримав підтвердження фінансування, у житлових ваучерах у «Дії» отримали статус «Зверніться до нотаріуса».

Це означає, що вони можуть переходити до наступного етапу — придбання житла. На укладення договору відведено 60 днів.

