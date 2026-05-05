Як ВПО купити житло за ваучером після підтвердження бронювання коштів
- придбати житло на первинному або вторинному ринку;
- інвестувати у будівництво житла.
- якщо кошти не використані за 60 днів — бронювання скасовується;
- сам ваучер залишається дійсним 5 років, і звернення на фінансування можна подати повторно необмежену кількість разів.
Як відбувається оплата за придбане житло
Яку житлову нерухомість можна придбати
- квартири;
- будинки та земельні ділянки, на яких розташовано обʼєкт;
- інші житлові приміщення;
- частку в праві власності на об’єкти житлової нерухомості.
Купівля готового житла на вторинному або первинному ринку
- Отримати підтвердження фінансування — статус ваучера має бути «зверніться до нотаріуса».
- Обрати житло.
- Звернутись разом з продавцем до будь-якого нотаріуса для перевірки об’єкта житла.
- Укласти договір купівлі-продажу із вказанням відомостей про житловий ваучер у нотаріуса.
- Нотаріус обовʼязково вносить дані в Реєстр пошкодженого та знищеного майна щодо угоди купівлі-продажу.
- Виконавець програми перераховує кошти продавцю.
- У застосунку Дія з’являється статус про успішне використання ваучера.
Об’єднання ваучерів
- подати одночасно заявки на бронювання коштів по кожному ваучеру;
- отримати підтвердження фінансування за двома ваучерами;
- головне — використати обидва ваучера під час підписання договору купівлі-продажу у нотаріуса.
- 60 днів — на використання заброньованих коштів;
- 5 років — строк дії ваучера;
- всі операції фіксуються через нотаріуса і в РПЗМ;
- кошти не видаються «на руки», а перераховуються напряму на рахунок продавця/іпотекодержателя.
У яких містах світу ціни на елітне житло зросли найбільше (інфографіка)
ПартнерськаSense Bank запустив у Sense SuperApp валютні перекази між родичами без комісій
Житловий ваучер vs сертифікат «єВідновлення»: які відмінності
Як купити житло для друзів чи родичів: нюанси від адвоката
Скільки коштує житло у різних містах Болгарії у 2026 році
Огляд забудовника РІЕЛ: що треба знати перед купівлею житла