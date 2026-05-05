Як ВПО купити житло за ваучером після підтвердження бронювання коштів

Купівля житла
У межах програми єВідновлення — компоненту «Житло для ВПО з ТОТ» — внутрішньо переміщені особи, які виїхали з ТОТ і мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть отримати житловий ваучер на суму 2 млн грн на придбання власного житла. Розповідаємо, як його використати.
Як йдеться у повідомленні Мінрозвитку громад, станом на 3 травня підтвердження фінансування отримали 3 296 заявників. У застосунку Дія в їхніх житлових ваучерах з’явився статус «зверніться до нотаріуса». Це означає, що вони можуть переходити до наступного етапу — придбання житла. На укладення договору відведено 60 днів.
Наразі житловий ваучер дає можливість:
  • придбати житло на первинному або вторинному ринку;
  • інвестувати у будівництво житла.
Важливо:
  • якщо кошти не використані за 60 днів — бронювання скасовується;
  • сам ваучер залишається дійсним 5 років, і звернення на фінансування можна подати повторно необмежену кількість разів.
Як відбувається оплата за придбане житло

Кошти перераховує Укрпошта як виконавець програми через Ощадбанк безпосередньо продавцю нерухомості.
Банк отримувача коштів (продавця майна) проводить первинний фінансовий моніторинг. У разі сумнівів у законності операції платіж може бути призупинений — у такому випадку продавцю варто звернутись до банку, у якому відкрито рахунок, для уточнення деталей.

Яку житлову нерухомість можна придбати

Програма охоплює:
  • квартири;
  • будинки та земельні ділянки, на яких розташовано обʼєкт;
  • інші житлові приміщення;
  • частку в праві власності на об’єкти житлової нерухомості.
Обов’язкова умова — об’єкт має бути розташований на підконтрольній Україні території (крім територій активних бойових дій та територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси).
Не можна використати житловий ваучер, щоб купити житло у близьких родичів — зокрема у батьків, чоловіка або дружини, дітей, братів і сестер, бабусі чи дідуся або онуків.

Купівля готового житла на вторинному або первинному ринку

Як це працює:
  1. Отримати підтвердження фінансування — статус ваучера має бути «зверніться до нотаріуса».
  2. Обрати житло.
  3. Звернутись разом з продавцем до будь-якого нотаріуса для перевірки об’єкта житла.
  4. Укласти договір купівлі-продажу із вказанням відомостей про житловий ваучер у нотаріуса.
  5. Нотаріус обовʼязково вносить дані в Реєстр пошкодженого та знищеного майна щодо угоди купівлі-продажу.
  6. Виконавець програми перераховує кошти продавцю.
  7. У застосунку Дія з’являється статус про успішне використання ваучера.
Важливо: продавець житла має мати відкритий рахунок у державному банку.
Об’єднання ваучерів

Члени родини, які отримали ваучери, можуть об’єднати їх для спільної купівлі житла.
Для цього потрібно:
  • подати одночасно заявки на бронювання коштів по кожному ваучеру;
  • отримати підтвердження фінансування за двома ваучерами;
  • головне — використати обидва ваучера під час підписання договору купівлі-продажу у нотаріуса.
Якщо вартість обраного житла перевищує суму житлового ваучера, отримувач допомоги самостійно доплачує різницю. Якщо ж житло коштує дешевше, невикористаний залишок коштів повертається до програми і спрямовується на фінансування інших заявників.
Ключове, що варто пам’ятати:
  • 60 днів — на використання заброньованих коштів;
  • 5 років — строк дії ваучера;
  • всі операції фіксуються через нотаріуса і в РПЗМ;
  • кошти не видаються «на руки», а перераховуються напряму на рахунок продавця/іпотекодержателя.
Як використати житловий ваучер та забронювати кошти за програмою «Житло для ВПО з ТОТ»: детальне роз’яснення.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
