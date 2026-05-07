Як змінилися зарплати розробників в Україні з 2023 року (інфографіка)

Єдина категорія, де зарплати не змінювалися з 2023 року, — це початківці з досвідом до 1 року

Якщо у 2023 році досвідчені розробники могли розраховувати на зростання доходів, то станом на 2026 рік рівень зарплат у більшості категорій суттєво знизився. Єдиною стабільною залишається одна категорія — початківці з досвідом до одного року. Їхня медіанна зарплата зберігається на рівні $500.

Про це повідомляє Dev.ua з посиланням на Djinni.

Водночас серед фахівців із досвідом до двох років зафіксовано помітне падіння. Якщо у 2023 році вони отримували в середньому $850, то у 2026 році цей показник знизився до $500.

Фахівці з досвідом

Стійке зниження спостерігається серед Middle-розробників із досвідом 2−3 роки. Їхня медіанна зарплата скоротилася з $2000 у 2023 році до $1000 у 2026-му. Таким чином, за три роки доходи в цій категорії зменшилися вдвічі.

У категорії спеціалістів із досвідом 3−5 років також фіксується негативна динаміка. Після зниження з $3000 до $2500 у 2024 році показник залишався стабільним протягом року, однак у 2026 році впав до $2000.

Зарплати фахівців із досвідом 5−7 років тривалий час утримувалися на рівні $4000, однак у 2026 році відбулося різке зниження до $3000, що становить падіння на 25%.

Найбільш високооплачувана категорія також постраждала. Фахівці з досвідом понад 7 років могли розраховувати в середньому на $5000 у 2023−2024 роках. Але у 2025 році медіана впала до $4500 і залишилася на цьому рівні у 2026-му.

Зарплати в усіх категоріях (крім початкців) суттєво просіли, Djinni

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що із початку 2026 року до середини квітня на платформі Djinni найняли майже 2,3 тис. кандидатів. Щонайменше половина кандидатів, найнятих у 2026 році, отримали офер після 8−35 контактів із рекрутерами. У 2025 році цей показник становив 10−40 контактів, а на початку 2024 року — 10−50. У середньому кандидати цього року надсилали близько 10 відгуків і отримували 4 пропозиції.

