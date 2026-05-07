0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як змінилися зарплати розробників в Україні з 2023 року (інфографіка)

Особисті фінанси
61
Єдина категорія, де зарплати не змінювалися з 2023 року, — це початківці з досвідом до 1 року
Єдина категорія, де зарплати не змінювалися з 2023 року, — це початківці з досвідом до 1 року
Якщо у 2023 році досвідчені розробники могли розраховувати на зростання доходів, то станом на 2026 рік рівень зарплат у більшості категорій суттєво знизився. Єдиною стабільною залишається одна категорія — початківці з досвідом до одного року. Їхня медіанна зарплата зберігається на рівні $500.
Про це повідомляє Dev.ua з посиланням на Djinni.
Водночас серед фахівців із досвідом до двох років зафіксовано помітне падіння. Якщо у 2023 році вони отримували в середньому $850, то у 2026 році цей показник знизився до $500.

Фахівці з досвідом

Стійке зниження спостерігається серед Middle-розробників із досвідом 2−3 роки. Їхня медіанна зарплата скоротилася з $2000 у 2023 році до $1000 у 2026-му. Таким чином, за три роки доходи в цій категорії зменшилися вдвічі.
У категорії спеціалістів із досвідом 3−5 років також фіксується негативна динаміка. Після зниження з $3000 до $2500 у 2024 році показник залишався стабільним протягом року, однак у 2026 році впав до $2000.
Читайте також
Зарплати фахівців із досвідом 5−7 років тривалий час утримувалися на рівні $4000, однак у 2026 році відбулося різке зниження до $3000, що становить падіння на 25%.
Найбільш високооплачувана категорія також постраждала. Фахівці з досвідом понад 7 років могли розраховувати в середньому на $5000 у 2023−2024 роках. Але у 2025 році медіана впала до $4500 і залишилася на цьому рівні у 2026-му.
Зарплати в усіх категоріях (крім початкців) суттєво просіли
Зарплати в усіх категоріях (крім початкців) суттєво просіли, Djinni
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що із початку 2026 року до середини квітня на платформі Djinni найняли майже 2,3 тис. кандидатів. Щонайменше половина кандидатів, найнятих у 2026 році, отримали офер після 8−35 контактів із рекрутерами. У 2025 році цей показник становив 10−40 контактів, а на початку 2024 року — 10−50. У середньому кандидати цього року надсилали близько 10 відгуків і отримували 4 пропозиції.
За матеріалами:
dev.ua
РоботаЗарплатаIT
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems