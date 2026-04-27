Ринок праці в ІТ: на скільки вакансій треба відгукнутись, щоб знайти роботу в 2026

Із початку 2026 року до середини квітня на платформі Djinni найняли майже 2,3 тис. кандидатів

Із початку 2026 року до середини квітня на платформі Djinni найняли майже 2,3 тис. кандидатів. Щонайменше половина кандидатів, найнятих у 2026 році, отримали офер після 8−35 контактів із рекрутерами. У 2025 році цей показник становив 10−40 контактів, а на початку 2024 року — 10−50. У середньому кандидати цього року надсилали близько 10 відгуків і отримували 4 пропозиції.

Про це свідчить аналітика Djinni.

Відгуків стало менше, а пропозицій більше

Кількість відгуків також скоротилася. Якщо торік типовий діапазон становив 4−29 із медіаною 12, то нині 3−25 із медіаною 10. Водночас кількість пропозицій зростає: річна медіана залишається на рівні 4, але за останні два місяці підвищилася до 5.

Серед кандидатів, найнятих у 2026 році:

10% не надсилали відгуків взагалі (торік — 8%);

40% обмежилися 1−10 відгуками (було 45%);

29% надіслали 11−30 відгуків;

17% — від 31 до 100;

майже 4% — понад 100 відгуків (торік понад 5%).

Менше ніж 1% кандидатів отримали понад 40 пропозицій (максимум — 76, тоді як торік рекорд становив 114). Загальний розподіл виглядає так:

10% не отримали жодної пропозиції, але були найняті;

59% отримали 1−5 пропозицій (торік — 50%);

20% — 6−10 пропозицій (було 21%);

майже 11% — 11−40 пропозицій (було майже 17%).

Середній період активного відгуку становить 13−115 днів із медіаною 49 днів. Близько 30% кандидатів знаходять роботу менш ніж за місяць, тоді як 10% шукають її до пів року.

Порівняно з минулим роком пошук став швидшим: у 2025 році середній період становив близько 60 днів, тоді як у 2023 році — 43 дні.

Попит і швидкість найму за спеціалізаціями

Дата-спеціалісти залишаються найшвидшими у працевлаштуванні — у середньому 24 дні (торік — 36). Найдовше роботу шукають техліди, C-level-фахівці та менеджери.

Маркетологи зрівнялися з тестувальниками за кількістю відгуків — медіана становить 16. Водночас тестувальники та дизайнери отримують найменше пропозицій — у середньому по 3.

Серед розробників найбільше відгуків до найму надсилають фулстек-інженери, які цього року випередили фронтенд-розробників.

За кількістю пропозицій лідирують спеціалісти з C++ (7 пропозицій) та Python (6). Водночас для PHP і Golang цей показник знизився.

Серед інших технічних спеціалістів найдовше шукають роботу тестувальники, зокрема AQA — їхній пошук триває близько трьох місяців. Найшвидше працевлаштовуються системні адміністратори, хоча вибірка для цієї категорії обмежена.

Рекрутери найактивніше контактують із дата-інженерами та DevOps-фахівцями — у середньому вони отримують по 9 пропозицій. Найбільше пропозицій отримують спеціалісти з lead generation — у середньому 16.

Географія пошуку роботи

Кандидати, які перебувають в Україні, у більшості категорій знаходять роботу швидше, ніж ті, хто працює за кордоном. Виняток становлять дата-спеціалісти, дизайнери та C-level-фахівці — для них пошук в Україні триває довше.

Водночас тестувальники та маркетологи в Україні працевлаштовуються майже вдвічі швидше, ніж за кордоном.

Найм без відгуків

Близько 10% кандидатів, найнятих у 2026 році (230 осіб), не надсилали відгуків протягом пів року до отримання офера. Торік таких було 8%, а роком раніше — 7%.

Найбільше таких випадків зафіксовано серед тестувальників. Висока частка найму без відгуків також характерна для Artist і C+±розробників близько 20% працевлаштувань відбувається через прямі пропозиції.

DevOps-фахівці, які не надсилають відгуків, у середньому обирають із 13 пропозицій.

Лише 3,5% кандидатів (82 особи) надіслали понад 100 відгуків до працевлаштування. Найчастіше це фулстек-розробники, проджект-менеджери та фронтенд-інженери.

Рекорд належить фулстек-розробнику з п’ятирічним досвідом: за чотири місяці він надіслав 667 відгуків і отримав 5 пропозицій, після чого був найнятий.

