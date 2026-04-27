Ринок праці в ІТ: на скільки вакансій треба відгукнутись, щоб знайти роботу в 2026
Із початку 2026 року до середини квітня на платформі Djinni найняли майже 2,3 тис. кандидатів. Щонайменше половина кандидатів, найнятих у 2026 році, отримали офер після 8−35 контактів із рекрутерами. У 2025 році цей показник становив 10−40 контактів, а на початку 2024 року — 10−50. У середньому кандидати цього року надсилали близько 10 відгуків і отримували 4 пропозиції.
Про це свідчить аналітика Djinni.
Відгуків стало менше, а пропозицій більше
Кількість відгуків також скоротилася. Якщо торік типовий діапазон становив 4−29 із медіаною 12, то нині 3−25 із медіаною 10. Водночас кількість пропозицій зростає: річна медіана залишається на рівні 4, але за останні два місяці підвищилася до 5.
Серед кандидатів, найнятих у 2026 році:
- 10% не надсилали відгуків взагалі (торік — 8%);
- 40% обмежилися 1−10 відгуками (було 45%);
- 29% надіслали 11−30 відгуків;
- 17% — від 31 до 100;
- майже 4% — понад 100 відгуків (торік понад 5%).
Менше ніж 1% кандидатів отримали понад 40 пропозицій (максимум — 76, тоді як торік рекорд становив 114). Загальний розподіл виглядає так:
- 10% не отримали жодної пропозиції, але були найняті;
- 59% отримали 1−5 пропозицій (торік — 50%);
- 20% — 6−10 пропозицій (було 21%);
- майже 11% — 11−40 пропозицій (було майже 17%).
Середній період активного відгуку становить 13−115 днів із медіаною 49 днів. Близько 30% кандидатів знаходять роботу менш ніж за місяць, тоді як 10% шукають її до пів року.
Порівняно з минулим роком пошук став швидшим: у 2025 році середній період становив близько 60 днів, тоді як у 2023 році — 43 дні.
Попит і швидкість найму за спеціалізаціями
Дата-спеціалісти залишаються найшвидшими у працевлаштуванні — у середньому 24 дні (торік — 36). Найдовше роботу шукають техліди, C-level-фахівці та менеджери.
Маркетологи зрівнялися з тестувальниками за кількістю відгуків — медіана становить 16. Водночас тестувальники та дизайнери отримують найменше пропозицій — у середньому по 3.
Серед розробників найбільше відгуків до найму надсилають фулстек-інженери, які цього року випередили фронтенд-розробників.
За кількістю пропозицій лідирують спеціалісти з C++ (7 пропозицій) та Python (6). Водночас для PHP і Golang цей показник знизився.
Серед інших технічних спеціалістів найдовше шукають роботу тестувальники, зокрема AQA — їхній пошук триває близько трьох місяців. Найшвидше працевлаштовуються системні адміністратори, хоча вибірка для цієї категорії обмежена.
Рекрутери найактивніше контактують із дата-інженерами та DevOps-фахівцями — у середньому вони отримують по 9 пропозицій. Найбільше пропозицій отримують спеціалісти з lead generation — у середньому 16.
Географія пошуку роботи
Кандидати, які перебувають в Україні, у більшості категорій знаходять роботу швидше, ніж ті, хто працює за кордоном. Виняток становлять дата-спеціалісти, дизайнери та C-level-фахівці — для них пошук в Україні триває довше.
Водночас тестувальники та маркетологи в Україні працевлаштовуються майже вдвічі швидше, ніж за кордоном.
Найм без відгуків
Близько 10% кандидатів, найнятих у 2026 році (230 осіб), не надсилали відгуків протягом пів року до отримання офера. Торік таких було 8%, а роком раніше — 7%.
Найбільше таких випадків зафіксовано серед тестувальників. Висока частка найму без відгуків також характерна для Artist і C+±розробників близько 20% працевлаштувань відбувається через прямі пропозиції.
DevOps-фахівці, які не надсилають відгуків, у середньому обирають із 13 пропозицій.
Лише 3,5% кандидатів (82 особи) надіслали понад 100 відгуків до працевлаштування. Найчастіше це фулстек-розробники, проджект-менеджери та фронтенд-інженери.
Рекорд належить фулстек-розробнику з п’ятирічним досвідом: за чотири місяці він надіслав 667 відгуків і отримав 5 пропозицій, після чого був найнятий.
