ТОП-3 найзатребуваніших професій майбутнього

Які професії стануть найціннішими в майбутньому
У майбутньому зростатиме попит на фахівців, які допомагатимуть людям опановувати технології, а також на архітекторів робочих процесів та біотехнологів.
Про це повідомила керівниця People Advisory Services EY Ukraine Ольга Горбановська під час заходу «Людський капітал: основа економічного відновлення України», пише «УНІАН».

За словами експертки, ключовий виклик сьогодення — не відсутність технологій, а складність їхнього сприйняття людьми. Природний опір змінам, закладений у людській нейрофізіології, уповільнює впровадження інновацій. Саме тому зросте попит на спеціальністів, які зможуть «з'єднати» людину та її навички з технологіями.
«Це інерція людей щодо опановування нових технологій. І хоча інтуїтивно хочеться рухатися туди швидше, цей опір людям не дає здійснювати цей рух. Тому професії, які дозволять швидше навчати і зменшувати опір людей новим технологіям, будуть номер один», — сказала вона.
Другою ключовою сферою стане проєктування робочих процесів і середовища, де в центрі — людина та її досвід.
«Це архітектура робочого місця, архітектура робочих процесів і архітектура технологічних платформ, які дозволяють навколо досвіду людини побудувати операційну модель бізнесу. Це цілі, стратегія бізнесу, робочі процеси, технології і люди», — додала Горбановська.
На третьому місці — біотехнології. Експертка зазначає, що світ стрімко старішає: за останні 10 років світ постарів у середньому на п’ять років, а Україна ще більше.
Це створює новий виклик — необхідність продовження активного життя людей. Відповідь на нього лежить на перетині медицини та технологій.
«Зараз медицина і технологія рухаються дуже швидко вперед. Ми бачимо, як важливо встигати за цими новинками, щоб просто продовжити активність, в тому числі економічну активність людей за рахунок нових медичних технологій. Ці професії будуть номер один», — додала Горбановська.
За матеріалами:
Finance.ua
Робота
