Віварник, геріатр та натуропат: у Службі зайнятості розповіли про незвичні професії в Україні Вчора 13:21

Не всі професії на ринку праці однаково відомі. Окрім звичних для нас спеціальностей існують й такі, про які більшість людей навіть не чули. У Державній службі зайнятості розповіли про найбільш незвичні з них.

ТОП-5 незвичних професій в Україні

1. Віварник

Спеціаліст доглядає за лабораторними тваринами у віваріях — спеціальних приміщеннях для їх утримання. Він годує тварин, підтримує мікроклімат, стежить за здоров’ям підопічних та веде документацію. Для роботи потрібна середня або середня спеціальна освіта, бажано біологічна, ветеринарна або ж зоотехнічна.

2. Лаглінник

Ця професія пов’язана з промисловістю. Працівник розбирає великі бухти ниток на мотки для продажу. Він працює на спеціальному верстаті, що воскує нитку та очищає її від вузлів, слідкує за цілісністю мотків. Потрібна базова середня освіта та виробниче навчання або інструктаж.

3. Геріатр

Це лікар, який надає медпослуги людям похилого віку. Він допомагає у питаннях здорового старіння та лікує хронічні, неврологічні та когнітивні захворювання. Щоб працювати геріатром, потрібна вища медична освіта, інтернатура за профілем «внутрішні хвороби» або «загальна практика -сімейна медицина», а також спеціалізація з геріатрії.

4. Натуропат

Це фахівець з нетрадиційної медицини, який знається на альтернативній лікарській справі. Натуропат допомагає поліпшити енергію, налагодити харчування та покращити спосіб життя. Натуропат відрізняється від нутріціолога: для роботи не потрібна базова медична освіта, навчання проходить на спеціалізованих курсах із фітотерапії, аромотерапії, гомеопатії та масажу.

5. Реолог

Реологи вивчають властивості в’язких рідин, речовини аномальної в’язкості, а також гірські породи, суспензії та гідросуміші. Вони досліджують, як різні матеріали поводяться під впливом механічних сил. Здебільшого це фахівці з фізики, механіки суцільних середовищ, матеріалознавства, хімії полімерів або інженерії, які мають вищу освіту у відповідних галузях.

