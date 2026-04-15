Mercedes представив електричний флагман (фото) 15.04.2026, 01:22 — Технології&Авто

Флагманський електромобіль Mercedes EQS 2026 року

Компанія Mercedes-Benz представила оновлений флагманський електроседан EQS 2026 року. Модель отримала сучасніший дизайн, потужніші силові установки та значно збільшений запас ходу, який тепер перевищує 900 км.

Новинку презентували у Штутгарті, а найближчим часом вона з’явиться на європейському ринку. Вартість стартує від 94 403 до 134 732 євро.

Новий дизайн і світлотехніка

Після оновлення EQS отримав змінену передню частину, виконану в стилі нових моделей бренду.

Серед ключових змін:

імітація радіаторної решітки;

нова оптика з фірмовими трипроменевими зірками;

дальність світла фар — до 600 м.

Інтер’єр і технології

У салоні з’явилися як дизайнерські, так і технологічні нововведення. Головна опція — нове кермо-штурвал, яке пропонують як альтернативу класичному.

Також модель отримала:

трисекційний дисплей на всю ширину передньої панелі;

оновлену мультимедійну систему зі штучним інтелектом;

вдосконалений автопілот для паркування;

покращену систему напівавтономного руху.

Потужність і технічні характеристики

Оновлений EQS пропонують із кількома варіантами силових установок:

задній привід — 367 к. с.;

повний привід — 476 к. с.;

повний привід — 585 к. с.

Спортивні версії від AMG представлять пізніше.

До базового оснащення входять пневмопідвіска та система керованих задніх коліс, що покращує маневровість.

Запас ходу і зарядка

Одним із головних оновлень є збільшена ємність батареї та покращена ефективність.

Основні параметри:

батареї на 112 і 122 кВт·год;

максимальний запас ходу — до 926 км;

800-вольтна архітектура;

швидка зарядка до 350 кВт (до 320 км за 10 хвилин).

Крім того, електромобіль підтримує функцію живлення зовнішніх пристроїв — фактично може працювати як резервне джерело енергії для будинку.

