Mercedes представив електричний флагман (фото)
Компанія Mercedes-Benz представила оновлений флагманський електроседан EQS 2026 року. Модель отримала сучасніший дизайн, потужніші силові установки та значно збільшений запас ходу, який тепер перевищує 900 км.
Новинку презентували у Штутгарті, а найближчим часом вона з’явиться на європейському ринку. Вартість стартує від 94 403 до 134 732 євро.
Новий дизайн і світлотехніка
Після оновлення EQS отримав змінену передню частину, виконану в стилі нових моделей бренду.
Серед ключових змін:
- імітація радіаторної решітки;
- нова оптика з фірмовими трипроменевими зірками;
- дальність світла фар — до 600 м.
Інтер’єр і технології
У салоні з’явилися як дизайнерські, так і технологічні нововведення. Головна опція — нове кермо-штурвал, яке пропонують як альтернативу класичному.
Також модель отримала:
- трисекційний дисплей на всю ширину передньої панелі;
- оновлену мультимедійну систему зі штучним інтелектом;
- вдосконалений автопілот для паркування;
- покращену систему напівавтономного руху.
Потужність і технічні характеристики
Оновлений EQS пропонують із кількома варіантами силових установок:
- задній привід — 367 к. с.;
- повний привід — 476 к. с.;
- повний привід — 585 к. с.
Спортивні версії від AMG представлять пізніше.
До базового оснащення входять пневмопідвіска та система керованих задніх коліс, що покращує маневровість.
Запас ходу і зарядка
Одним із головних оновлень є збільшена ємність батареї та покращена ефективність.
Основні параметри:
- батареї на 112 і 122 кВт·год;
- максимальний запас ходу — до 926 км;
- 800-вольтна архітектура;
- швидка зарядка до 350 кВт (до 320 км за 10 хвилин).
Крім того, електромобіль підтримує функцію живлення зовнішніх пристроїв — фактично може працювати як резервне джерело енергії для будинку.
Поділитися новиною
