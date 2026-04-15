0 800 307 555
укр
Mercedes представив електричний флагман (фото)

Технології&Авто
36
Флагманський електромобіль Mercedes EQS 2026 року
Компанія Mercedes-Benz представила оновлений флагманський електроседан EQS 2026 року. Модель отримала сучасніший дизайн, потужніші силові установки та значно збільшений запас ходу, який тепер перевищує 900 км.
Новинку презентували у Штутгарті, а найближчим часом вона з’явиться на європейському ринку. Вартість стартує від 94 403 до 134 732 євро.

Новий дизайн і світлотехніка

Після оновлення EQS отримав змінену передню частину, виконану в стилі нових моделей бренду.
Серед ключових змін:
  • імітація радіаторної решітки;
  • нова оптика з фірмовими трипроменевими зірками;
  • дальність світла фар — до 600 м.
Інтер’єр і технології

У салоні з’явилися як дизайнерські, так і технологічні нововведення. Головна опція — нове кермо-штурвал, яке пропонують як альтернативу класичному.
Також модель отримала:
  • трисекційний дисплей на всю ширину передньої панелі;
  • оновлену мультимедійну систему зі штучним інтелектом;
  • вдосконалений автопілот для паркування;
  • покращену систему напівавтономного руху.
Потужність і технічні характеристики

Оновлений EQS пропонують із кількома варіантами силових установок:
  • задній привід — 367 к. с.;
  • повний привід — 476 к. с.;
  • повний привід — 585 к. с.
Спортивні версії від AMG представлять пізніше.
До базового оснащення входять пневмопідвіска та система керованих задніх коліс, що покращує маневровість.
Запас ходу і зарядка

Одним із головних оновлень є збільшена ємність батареї та покращена ефективність.
Основні параметри:
  • батареї на 112 і 122 кВт·год;
  • максимальний запас ходу — до 926 км;
  • 800-вольтна архітектура;
  • швидка зарядка до 350 кВт (до 320 км за 10 хвилин).
Крім того, електромобіль підтримує функцію живлення зовнішніх пристроїв — фактично може працювати як резервне джерело енергії для будинку.
За матеріалами: Фокус
Фокус
АвтоЕлектромобілі
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems