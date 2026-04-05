Mercedes відкличе A-Class через дефект дверного механізму

Mercedes-Benz оголосив про відкликання трьох автомобілів A-Class, випущених у 2025 році. Причиною стала можлива помилка при збиранні дверного механізму, яка може вплинути на безпеку пасажирів. Компанія підкреслює, що йдеться про обмежену кількість автомобілів, але навіть невеликий ризик потребує негайного реагування, щоб запобігти потенційним інцидентам.

Про це пише uamotors.

Читайте також Ford відкликає майже 255 тис. позашляховиків

За даними виробника, кабель, що з’єднує ручку дверей із внутрішнім механізмом відкриття, міг бути встановлений неправильно. У такому випадку кабель може від’єднатися під час експлуатації, через що двері не можна буде відчинити зсередини.

Це становить серйозну небезпеку в екстрених ситуаціях, оскільки пасажири не матимуть змоги покинути автомобіль, що значно підвищує ймовірність травм у разі аварії або пожежі.

Mercedes-Benz уже розпочав інформувати власників постраждалих автомобілів та запрошує їх у сервісні центри для безкоштовного усунення дефекту.

Роботи будуть виконані без будь-яких витрат для клієнтів, що дозволить швидко й безпечно вирішити проблему. Компанія наголошує, що безпека завжди є пріоритетом, і такі профілактичні відкликання є стандартною практикою у автомобільній галузі.

Відкликання також зачіпає нові автомобілі 2026 року в обмеженій кількості, оскільки виробник прагне запобігти поширенню дефекту на майбутні моделі.

Це демонструє відповідальність Mercedes-Benz у питаннях контролю якості та готовність своєчасно реагувати на потенційні загрози для безпеки пасажирів, забезпечуючи надійність і довіру до бренду.





