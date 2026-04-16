OpenAI запустила GPT-5.4-Cyber — ШІ-модель для оборонної кібербезпеки

На початковому етапі доступ до GPT-5.4-Cyber буде обмеженим
Компанія OpenAI представила GPT-5.4-Cyber — модифікацію своєї останньої флагманської моделі, спеціально налаштовану для роботи у сфері оборонної кібербезпеки. Це сталося після того, як конкурент Anthropic анонсував свою передову ШІ-модель Mythos.

Anthropic та «Project Glasswing»

Модель Mythos, анонсована 7 квітня, впроваджується в межах «Project Glasswing» — контрольованої ініціативи компанії Anthropic. У межах цього проєкту обрані організації отримують доступ до нерелізійної моделі Claude Mythos Preview для цілей оборонної кібербезпеки. Вона вже виявила «тисячі» критичних вразливостей в операційних системах, веббраузерах та іншому програмному забезпеченні.

Можливості GPT-5.4-Cyber від OpenAI

OpenAI повідомила, що на початковому етапі доступ до GPT-5.4-Cyber буде обмеженим: модель нададуть лише перевіреним постачальникам послуг безпеки, організаціям та дослідникам через її більш «поблажливу» архітектуру, пише Reuters.
«Це версія GPT-5.4, яка знижує поріг відмов для легітимної діяльності у сфері кібербезпеки та відкриває нові можливості для просунутих захисних процесів. Зокрема, вона підтримує зворотний інжиніринг бінарних файлів, що дозволяє фахівцям із безпеки аналізувати вже скомпільоване програмне забезпечення на наявність ознак шкідливого ПЗ, вразливостей та загальну стійкість системи, не потребуючи доступу до його вихідного коду. Оскільки ця модель є більш „поблажливою“, ми розпочинаємо її обмежене ітеративне впровадження серед перевірених постачальників послуг безпеки, організацій та дослідників», — повідомила компанія у блозі.
Компанія також зазначила, що розширює програму Trusted Access for Cyber (TAC). Тепер вона охоплюватиме тисячі верифікованих індивідуальних фахівців із кіберзахисту та сотні команд, які опікуються безпекою критично важливого програмного забезпечення.
OpenAI додає нові рівні до програми TAC, запущеної у лютому. Вищі рівні верифікації відкриватимуть доступ до потужніших можливостей моделі.
Користувачі, схвалені для найвищого рівня доступу, отримають доступ до GPT-5.4-Cyber, що має менше обмежень на виконання чутливих завдань у сфері кібербезпеки, як-от дослідження та аналіз вразливостей.
Також за темою
Також за темою
