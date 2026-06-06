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Ram випустить перший сімейний позашляховик: яким він буде (фото)

Технології&Авто
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Ram Ramcharger — перший позашляховик марки
Ram Ramcharger — перший позашляховик марки
Ram випускатиме не лише пікапи і комерційні авто — невдовзі в лінійці марки з’явиться перша сімейна модель. Великий рамний позашляховик Ramcharger. Новий Ram Ramcharger стане однією зі 110 моделей, які концерн Stellantis презентує до 2030 року.
Про позашляховик розповів сайту The Drive СЕО Ram Тім Куніскіс.
Він зазначив, що перший позашляховик Ram буде великою рамною моделлю на кшталт Chevrolet Tahoe, GMC Yukon чи Ford та Expedition.
Його збудують на платформі Jeep Grand Wagoneer і ціна буде подібною — від 65−70 тис. доларів. Виробництво на підприємстві в Мічигані стартує в 2028 році.
Авто отримає потужні двигуни V8
Авто отримає потужні двигуни V8
Утім, Тім Куніскіс наголошує, що новий Ram Ramcharger суттєво відрізнятиметься від побратима як дизайном, так і концепцією. Дві моделі розраховані на різних покупців. Якщо Jeep розкішніший, то Ram стане спортивнішим.
Двигуни позашляховиків також будуть різними. Основу лінійки Ram Ramcharger 2028 складують версії з V8. Очікуються атмосферні вісімки об’ємом 5,7 л (395 к. с.) і 6,4 л (470 к. с.), а топовим стане компресорний 6,2-літровий двигун на 777 к. с. від Ram 1500 SRT TRX. 3,6-літровий V6 якщо і запропонують, то лише в базовому варіанті.
За матеріалами:
Фокус
Авто
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