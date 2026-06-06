Mitsubishi офіційно повертає позашляховик Pajero 06.06.2026, 02:14 — Технології&Авто

Новий Pajero побудують на рамній платформі пікапа Triton

Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила повернення культового позашляховика Mitsubishi Pajero. У деяких країнах модель також продаватиметься під назвою Mitsubishi Montero.

Про це пише «Кореспондент».

Що відомо про оновлений Mitsubishi Pajero

Після кількох років чуток японський виробник опублікував перший тизер нового покоління моделі, прем’єра якого запланована на осінь 2026 року.

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Новий Pajero побудують на рамній платформі пікапа Mitsubishi Triton. Таким чином позашляховик збереже класичну конструкцію з рамою та буде орієнтований насамперед на серйозне бездоріжжя.

У Mitsubishi заявляють, що модель отримає спеціально доопрацьовану підвіску, новий салон та покращений комфорт під час їзди.

Водночас компанія обіцяє «видатні позашляхові можливості», натякаючи на повернення Pajero до класичного формату справжнього експедиційного позашляховика.

Перший тизер демонструє нову світлодіодну оптику з Т-подібними елементами та масивну передню частину кузова.

Раніше шпигунські фото вже показували, що автомобіль матиме прямокутний силует, великі колісні арки та пропорції, які прямо нагадують Toyota Land Cruiser.

У самій Mitsubishi називають новинку «крос-кантрі SUV» та новим флагманом бренду, який займе позицію вище за Mitsubishi Outlander.

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Оригінальний Mitsubishi Pajero дебютував ще у 1982 році та став одним із найуспішніших позашляховиків японської марки. За чотири покоління модель розійшлася тиражем понад 3,25 мільйона екземплярів у більш ніж 170 країнах світу.

Особливу славу Pajero здобув завдяки ралі Dakar, де модель здобула 12 перемог, ставши однією з найуспішніших машин в історії марафону.

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