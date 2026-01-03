0 800 307 555
Гібридний кросовер Mitsubishi створив ажіотаж на ринку

На міжнародному автосалоні в Таїланді компанія Mitsubishi представила нову гібридну версію компактного кросовера Xforce.
Модель уже кілька років перебуває у продажу та орієнтована насамперед на ринки Південно-Східної Азії, де стабільно входить до числа найбільш затребуваних SUV у своєму сегменті.
Поява гібридної модифікації лише посилила інтерес до моделі. За офіційними даними, тільки в Таїланді кількість заявок на придбання Mitsubishi Xforce HEV перевищила 7 тисяч одиниць. Раніше кросовер також отримував престижне визнання — Асоціація автомобільних журналістів Таїланду присудила йому титул «Автомобіль року».
Mitsubishi Xforce створений на основі концепції Xperience the Force і оснащений сучасними технологіями бренду. Серед ключових особливостей — гібридна силова установка нового покоління, сім режимів руху та система активного розподілу крутного моменту, що покращує керованість на різних типах покриття.
Власники та потенційні покупці відзначають вигідне співвідношення ціни й якості, добре налаштовану підвіску та просторий, продуманий інтер’єр. Саме ці фактори зробили Xforce популярним вибором у сегменті компактних міських кросоверів.
Габарити моделі відповідають класу: довжина кузова становить 4,4 метра, ширина — 1,8 метра, а висота — 1,7 метра. У версії HEV автомобіль приводиться в рух спеціально розробленою гібридною системою на базі 1,6-літрового бензинового двигуна, який працює у парі з електромоторами.
За матеріалами:
mmr.ua
