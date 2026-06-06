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Як відкрити категорію С без категорії В

Технології&Авто
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Водій за кермом вантажівки
Водій за кермом вантажівки, Фото: magnific
Чинним законодавством не встановлено обов’язкової вимоги щодо попереднього отримання категорії В для відкриття категорії С. Тобто громадянин може пройти навчання та отримати право керування вантажними транспортними засобами без наявності посвідчення водія категорії В.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
Це передбачено положеннями Постанови Кабінету Міністрів України № 340, відповідно до якої посвідчення водія вперше може видаватися одразу на право керування транспортними засобами категорій А1, А, В1, В, С1, С та інших категорій відповідно до встановлених вимог.

Що дає категорія С

Категорія С надає право керувати автомобілями, дозволена максимальна маса яких перевищує 7 500 кг, а також транспортними засобами з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кг.
Саме ця категорія є необхідною для керування більшістю вантажних автомобілів і часто стає важливим кроком для тих, хто планує працювати у сфері вантажних перевезень.
Щоб отримати посвідчення водія категорії С, необхідно:
  • досягти 18-річного віку;
  • пройти підготовку в акредитованому навчальному закладі;
  • успішно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС;
  • отримати посвідчення водія відповідної категорії.

Що важливо пам’ятати

Для деяких категорій транспортних засобів законодавством передбачені додаткові вимоги щодо наявності стажу керування чи попередньо відкритих категорій.
Наприклад, для відкриття категорій ВЕ або СЕ вже необхідно мати відповідно відкриті категорії В або С.
Перед початком навчання фахівці радять заздалегідь ознайомитися з вимогами щодо отримання необхідної категорії, щоб правильно спланувати шлях до отримання посвідчення водія та уникнути поширених запитань під час підготовки.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоПосвідчення водія
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