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Honda відкликає у США майже 100 тисяч автомобілів: у чому причина

Технології&Авто
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Honda відкликає у США майже 100 тисяч автомобілів через технічний дефект
Honda відкликає у США майже 100 тисяч автомобілів через технічний дефект
Японський автовиробник Honda Motor оголосив про масштабне відкликання транспортних засобів на ринку Сполучених Штатів Америки. Сервісна кампанія охоплює майже 99 тисяч машин і пов’язана з виявленим технічним дефектом у системі подушок безпеки.
Про це повідомляє Reuters.
Загалом під безкоштовну програму ремонту та заміни компонентів підпадають 98 892 автомобілі.
За даними профільного регулятора, потенційна небезпека зафіксована у деяких партіях моделей Honda Acura TLX, Accord Hybrid, а також у класичних седанах Accord 2022 року випуску.

У чому суть дефекту та як його усуватимуть

Інженери з безпеки виявили серйозну проблему, яка криється в елементах інтер’єру пасажирської частини салону.
Деталі технічного збою та заходи безпеки:
  • Несправність датчика: проблема виникає в електронному датчику ваги переднього пасажирського сидіння. З часом цей вузол може тріснути, що призводить до короткого замикання в бортовій мережі.
  • Загроза для дітей: через замикання система безпеки автомобіля втрачає здатність адекватно оцінювати вагу пасажира. Як наслідок, фронтальні подушки можуть самовільно та незаплановано спрацювати навіть тоді, коли на сидінні перебуває маленька дитина або немовля у дитячому автокріслі, для яких таке розгортання аербега за замовчуванням має бути заблоковане.
  • Шлях вирішення: американський регулятор NHTSA запевнив, що у межах сервісної кампанії офіційні дилери марки Honda проведуть діагностику та повністю замінять браковані датчики ваги сидінь абсолютно безкоштовно для власників авто.
За матеріалами:
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