Honda відкликає у США майже 100 тисяч автомобілів: у чому причина
У чому суть дефекту та як його усуватимуть
- Несправність датчика: проблема виникає в електронному датчику ваги переднього пасажирського сидіння. З часом цей вузол може тріснути, що призводить до короткого замикання в бортовій мережі.
- Загроза для дітей: через замикання система безпеки автомобіля втрачає здатність адекватно оцінювати вагу пасажира. Як наслідок, фронтальні подушки можуть самовільно та незаплановано спрацювати навіть тоді, коли на сидінні перебуває маленька дитина або немовля у дитячому автокріслі, для яких таке розгортання аербега за замовчуванням має бути заблоковане.
- Шлях вирішення: американський регулятор NHTSA запевнив, що у межах сервісної кампанії офіційні дилери марки Honda проведуть діагностику та повністю замінять браковані датчики ваги сидінь абсолютно безкоштовно для власників авто.
Ram випустить перший сімейний позашляховик: яким він буде (фото)
ПартнерськаЯк і на що можна обміняти крипту в Україні
Невидиме стеження: 10 категорій застосунків, які збирають вашу особисту інформацію
Mitsubishi офіційно повертає позашляховик Pajero
«Приховані» правила дорожнього руху в Європі, через які можна отримати великі штрафи
Toyota припиняє розробку електромобіля наступного покоління під брендом Lexus — ЗМІ