Honda відкликає у США майже 100 тисяч автомобілів: у чому причина Сьогодні 06:17 — Технології&Авто

Honda відкликає у США майже 100 тисяч автомобілів через технічний дефект

Японський автовиробник Honda Motor оголосив про масштабне відкликання транспортних засобів на ринку Сполучених Штатів Америки. Сервісна кампанія охоплює майже 99 тисяч машин і пов’язана з виявленим технічним дефектом у системі подушок безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

Загалом під безкоштовну програму ремонту та заміни компонентів підпадають 98 892 автомобілі.

За даними профільного регулятора, потенційна небезпека зафіксована у деяких партіях моделей Honda Acura TLX, Accord Hybrid, а також у класичних седанах Accord 2022 року випуску.

У чому суть дефекту та як його усуватимуть

Інженери з безпеки виявили серйозну проблему, яка криється в елементах інтер’єру пасажирської частини салону.

Деталі технічного збою та заходи безпеки:

Несправність датчика: проблема виникає в електронному датчику ваги переднього пасажирського сидіння. З часом цей вузол може тріснути, що призводить до короткого замикання в бортовій мережі.

проблема виникає в електронному датчику ваги переднього пасажирського сидіння. З часом цей вузол може тріснути, що призводить до короткого замикання в бортовій мережі. Загроза для дітей: через замикання система безпеки автомобіля втрачає здатність адекватно оцінювати вагу пасажира. Як наслідок, фронтальні подушки можуть самовільно та незаплановано спрацювати навіть тоді, коли на сидінні перебуває маленька дитина або немовля у дитячому автокріслі, для яких таке розгортання аербега за замовчуванням має бути заблоковане.

через замикання система безпеки автомобіля втрачає здатність адекватно оцінювати вагу пасажира. Як наслідок, фронтальні подушки можуть самовільно та незаплановано спрацювати навіть тоді, коли на сидінні перебуває маленька дитина або немовля у дитячому автокріслі, для яких таке розгортання аербега за замовчуванням має бути заблоковане. Шлях вирішення: американський регулятор NHTSA запевнив, що у межах сервісної кампанії офіційні дилери марки Honda проведуть діагностику та повністю замінять браковані датчики ваги сидінь абсолютно безкоштовно для власників авто.

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