0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Дешевший, ніж Sportage: Kia випустить недорогий кросовер для Європи (фото)

Технології&Авто
59
Дешевший, ніж Sportage: Kia випустить недорогий кросовер для Європи (фото)
Дешевший, ніж Sportage: Kia випустить недорогий кросовер для Європи (фото)
Кросовер Kia Seltos другого покоління стане першим варіантом моделі, який продаватиметься в Європі. Модель надійде у продаж вже у другій половині 2026 року.
Про подробиці європейської версії моделі розповіли на офіційному сайті Kia.
Дешевший, ніж Sportage: Kia випустить недорогий кросовер для Європи (фото)

Вартість

Ціну Kia Seltos в Європі поки не розголошують, проте відомо, що він буде дешевшим за Sportage, тобто новинка коштуватиме до 30 тис. євро в базовій версії. Експерти кажуть, що 4,43-метровий кросовер стане конкурентом Nissan Qashqai та Honda ZR-V.

Харатеристики

Новий Kia Seltos у європейському виконанні зовні не відрізняється від глобальної моделі. Недороге авто вирізняється рубаним дизайном із широкою решіткою радіатора та тоненькими вертикальними фарами і ліхтарями.
Дешевший, ніж Sportage: Kia випустить недорогий кросовер для Європи (фото)
У салоні Kia Seltos 2026 встановлено три екрани на передній панелі, також доступна проєкція на лобове скло. У задніх кріслах регулюється нахил спинки, а об’єм багажника становить 536 л.
Для недорогої моделі у різних версіях запропонують панорамний дах, цифровий ключ (доступ зі смартфону), камери кругового огляду, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням та систему напівавтономного руху.
Дешевший, ніж Sportage: Kia випустить недорогий кросовер для Європи (фото)
Усі Kia Seltos 2026 в Європі матимуть 1,6-літровий турбомотор. У чисто бензиновій модифікації потужність складе 180 к. с., а в гібриді — 154 к. с. із переднім приводом та 178 сил — із повним. Бензиновий варіант буде доступний із 6-ступінчастою механічною або 7-ступінчастою роботизованою КПП, а гібриди — лише з роботом.
За матеріалами:
Фокус
АвтоКросоверЛегкові автомобілі
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems