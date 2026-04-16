Дешевший, ніж Sportage: Kia випустить недорогий кросовер для Європи (фото) Сьогодні 05:08 — Технології&Авто

Кросовер Kia Seltos другого покоління стане першим варіантом моделі, який продаватиметься в Європі. Модель надійде у продаж вже у другій половині 2026 року.

Про подробиці європейської версії моделі розповіли на офіційному сайті Kia.

Вартість

Ціну Kia Seltos в Європі поки не розголошують, проте відомо, що він буде дешевшим за Sportage, тобто новинка коштуватиме до 30 тис. євро в базовій версії. Експерти кажуть, що 4,43-метровий кросовер стане конкурентом Nissan Qashqai та Honda ZR-V.

Харатеристики

Новий Kia Seltos у європейському виконанні зовні не відрізняється від глобальної моделі. Недороге авто вирізняється рубаним дизайном із широкою решіткою радіатора та тоненькими вертикальними фарами і ліхтарями.

У салоні Kia Seltos 2026 встановлено три екрани на передній панелі, також доступна проєкція на лобове скло. У задніх кріслах регулюється нахил спинки, а об’єм багажника становить 536 л.

Для недорогої моделі у різних версіях запропонують панорамний дах, цифровий ключ (доступ зі смартфону), камери кругового огляду, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням та систему напівавтономного руху.

Усі Kia Seltos 2026 в Європі матимуть 1,6-літровий турбомотор. У чисто бензиновій модифікації потужність складе 180 к. с., а в гібриді — 154 к. с. із переднім приводом та 178 сил — із повним. Бензиновий варіант буде доступний із 6-ступінчастою механічною або 7-ступінчастою роботизованою КПП, а гібриди — лише з роботом.

Фокус

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.