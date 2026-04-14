Kia почне використовувати гуманоїдних роботів Boston Dynamics на виробництві 14.04.2026, 01:23 — Технології&Авто

Спершу гуманоїди виконуватимуть прості повсякденні завдання

Kia планує впровадити гуманоїдних роботів на своїх виробництвах у США, починаючи з 2029 року. Зокрема, компанія використовуватиме роботів Atlas від Boston Dynamics на заводі в штаті Джорджія.

Про це повідомляє Bloomberg.

Етапи впровадження роботів

Спершу гуманоїди виконуватимуть прості повсякденні завдання з метою покращення безпеки та продуктивності. Після цього, на другому етапі, вони використовуватимуть штучний інтелект, аби вивчати складніші процеси.

Крім того, південнокорейська компанія також працює над своїм першим програмно-визначеним автомобілем (SDV), розробка якого повинна закінчитися у 2027 році. Про це Kia заявила під час оголошення своєї стратегії до 2030-го.

Автомобіль буде оснащено системою автономного водіння другого рівня, що дозволить йому працювати на автомагістралях. Ще більш просунута версія, що працюватиме на звичайних дорогах, повинна з’явитися на початку 2029 року.

Зростання ролі програмного забезпечення

Програмне забезпечення в автомобілях, як-от інформаційно-розважальні системи, системи допомоги водіям та бездротові оновлення, стає новим фокусом для автовиробників. Вартість SDV-сектора вже оцінюють у $250−300 мільярдів, а протягом наступного десятиліття він може досягти $1 трильйон.

Аналітик Samsung Securities каже, що перехід на SDV дозволить Kia отримувати безперервний дохід протягом усього терміну служби авто завдяки підпискам на програмне забезпечення.

Компанія також інвестує понад $500 мільйонів у посилення можливостей штучного інтелекту та моделей зору, мови та дій, а також поглибить стратегічне партнерство з Google, NVIDIA та іншими.

