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Toyota скорочує випуск автомобілів — причини

Технології&Авто
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Toyota
Toyota
Японська корпорація Toyota Motor планує суттєво скоротити виробництво автомобілів — до листопада обсяги випуску зменшаться на 83 тисячі одиниць.
Причиною такого рішення називають геополітичну напруженість навколо Ірану та в районі Ормузької протоки, що вплинула на ціни на енергоресурси та споживчі настрої на ключових ринках.
Про це повідомляє CarBuzz із посиланням на аналітичні дані Nikkei.

Які моделі та ринки постраждали

Найбільше скорочення торкнеться заводів компанії в Японії. Під оптимізацію потрапили моделі, орієнтовані на ринки Азії та Близького Сходу, зокрема Toyota RAV4, серія IMV, ProBox та Toyota Corolla Touring.
Попередні оцінки передбачали значно менше скорочення — близько 38 тисяч автомобілів, однак фактичний перегляд планів майже вдвічі перевищив ці прогнози. Подібні труднощі фіксують і інші японські автовиробники, зокрема Nissan, Mazda та Subaru, однак саме Toyota зазнає найбільшого впливу на виробничі обсяги.
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У відповідь компанія переорієнтовує виробництво на більш економічні та екологічні моделі, збільшуючи частку гібридів, зокрема Toyota Prius, а також поступово нарощує випуск електромобілів.
Для українського ринку це може означати потенційний дефіцит нових авто Toyota у дилерських мережах і можливе зростання цін. Водночас експерти не виключають посилення попиту на гібридні та вживані автомобілі, а також на сервісне обслуговування моделей попередніх років.
За матеріалами:
avtomangal
АвтоІран
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