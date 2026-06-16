Власники електромобілів заощадили 72 млрд грн на пальному — дослідження Сьогодні 09:44 — Технології&Авто

Зарядної інфраструктури в Україні все ще недостатньо

З початку повномасштабного вторгнення парк акумуляторних електромобілів в Україні зріс у п’ять разів, а загальна потужність громадської зарядної інфраструктури збільшилася майже втричі. Станом на 2026 рік в Україні зареєстровано понад 250 тис. електромобілів, а кількість зарядних точок перевищила 8 тис.

Про це йдеться у новому дослідженні Transport & Environment — Electric Resilience: How Ukraine Became a Rising Star in EV Mobility.

Електромобілі допомогли скоротити витрати на пальне

За даними дослідження, поширення електромобілів сприяло зменшенню залежності України від імпорту викопного палива. Власники електрокарів заощадили на пальному 72 млрд грн (1,4 млрд євро). Це еквівалентно 4 млн барелів нафти та 1,5 млн тонн CO2e викидів, яких вдалося уникнути.

Оскільки понад 85% дизельного пального та бензину Україна імпортує, використання електромобілів дозволило уникнути витрат на закупівлю нафти на суму 16 млрд грн (312 млн євро).

Для порівняння, це приблизно відповідає вартості закупівлі 50 локомотивів для української залізниці.

Скасування пільг призвело до падіння продажів

Водночас автори дослідження попереджають, що цей прогрес опинився під ризиком після завершення дії податкових пільг на імпорт електромобілів у 2026 році.

Частка електромобілів на ринку впала з понад 40% наприкінці 2025 року до менш ніж 10% у першому кварталі 2026 року після завершення звільнення від ПДВ та імпортного мита.

Домашня зарядка залишається найдешевшим варіантом

Окремо у дослідженні звертають увагу на важливість домашньої зарядки. В Україні вона залишається до 14 разів дешевшою за громадську зарядку, що робить електромобілі з можливістю заряджатися вдома конкурентною альтернативою авто з двигунами внутрішнього згоряння. Водночас для багатьох мешканців багатоквартирних будинків встановлення домашніх зарядок досі ускладнене через дозвільні, технічні та фінансові бар’єри.

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Попри швидке зростання, зарядної інфраструктури в Україні все ще недостатньо. За даними дослідження, в Україні припадає приблизно одна зарядка на 35 електромобілів, тоді як у країнах Центральної та Східної Європи середній показник — одна зарядка на 5 електромобілів.

Крім того, лише 31% української базової мережі TEN-T у 2026 році відповідає вимогам європейського регламенту AFIR, хоча це вже приблизно у 10 разів більше, ніж у 2024 році.

Які кроки рекомендують експерти

Серед основних рекомендацій авторів дослідження:

не запроваджувати додаткове фіскальне навантаження на власників електромобілів після завершення податкових пільг;

спростити процедури встановлення домашніх зарядних станцій, зокрема для ОСББ;

визначити обов’язкові цілі щодо розвитку зарядної інфраструктури відповідно до вимог AFIR, особливо на міжміських транспортних коридорах;

підтримувати проєкти швидкісних DC-зарядних станцій та зарядних хабів у поєднанні із сонячною генерацією.

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