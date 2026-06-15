До кінця року Volkswagen скоротить 19 тисяч співробітників Сьогодні 22:37 — Технології&Авто

До кінця року Volkswagen скоротить 19 тисяч співробітників

Німецький автомобільний концерн Volkswagen AG планує до кінця 2026 року скоротити чисельність персоналу в Німеччині на 19 тисяч осіб.

Про це пише Deutsche Welle.

Масштабне скорочення персоналу та витрат у ФРН відбувається за планом, заявив глава компанії Олівер Блюме.

Плани компанії щодо скорочень

«У 2025 році ми вже знизили виробничі витрати на німецьких майданчиках Volkswagen більш ніж на 20%», — розповів він.

До 2030 року компанія затвердила план скорочення понад 28 тисяч робочих місць на підприємствах Volkswagen у ФРН. А з урахуванням Audi, Porsche та Cariad, які входять до групи і спеціалізуються на розробці програмного забезпечення, — близько 50 тисяч.

Перші фінансові результати

За словами Блюме, заходи, вжиті автоконцерном, вже дали перші фінансові результати.

«Завдяки колективним угодам і скороченню персоналу нам вдалося досягти стійкої економії в масштабах усього концерну в розмірі близько мільярда євро», — зазначив він.

До 2030 року Volkswagen планує зменшити річні витрати на 6 млрд євро, говориться у публікації.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Volkswagen залишається популярним брендом завдяки керованості та загальним характеристикам авто, однак на вторинному ринку його моделі в середньому швидше втрачають вартість, ніж автомобілі Toyota. Водночас середнє знецінення Volkswagen за п’ять років становить близько 49%, тоді як у Toyota цей показник суттєво нижчий.

Економічна Правда За матеріалами:

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