Середня ціна вживаного авто в Україні становить $6,5 тисячі — дослідження Сьогодні 13:04 — Технології&Авто

На тисячу жителів України припадає приблизно 260–300 автомобілів

Середня ціна вживаного автомобіля в Україні становить близько 6,5 тис. доларів, а майже 80% ринку припадає на автомобілі вартістю до 10 тис. доларів.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів співзасновник і директор Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Українці почали рахувати не лише ціну авто

«Близько 80% ринку — це автомобілі вартістю до 10 тис. доларів, а медіанна ціна вживаного авто становить близько 6,5 тис. доларів. Преміумсегмент займає лише 1,5−2% ринку», — зазначив Бучацький.

За його словами, покупці дедалі частіше враховують не лише вартість придбання автомобіля, а й повні витрати на його утримання. Йдеться про витрати на пальне, технічне обслуговування, ремонт та загальну надійність моделі.

Саме тому українці все частіше відмовляються від автомобілів із великими двигунами та моделей із високою вартістю обслуговування.

Ринок вживаних авто у рази більший за ринок нових

Саме сегмент уживаних автомобілів сьогодні формує основні тенденції українського авторинку.

За оцінками Інституту досліджень авторинку, щомісяця в Україні продається близько 5 тис. нових автомобілів.

Водночас внутрішній ринок уживаних авто генерує від 80 тис. до 100 тис. перепродажів на місяць. Крім того, ще 20−30 тис. автомобілів щомісяця імпортуються з-за кордону.

Преміум-сегмент не зростає навіть під час війни

Попри поширене уявлення про збільшення кількості дорогих автомобілів на дорогах, частка преміум-сегмента залишається стабільною — на рівні 1,5−2%.

«Якщо дивитися на цифри, то ринок елітних авто не зростає. Його частка стабільно становить близько 1,5−2% від загального ринку», — зазначив він.

Україна відстає від Європи за рівнем автомобілізації

На тисячу жителів України, за оцінками Інституту дослідження авторинку, припадає приблизно 260−300 автомобілів. Для порівняння, середній показник у країнах Європейського Союзу становить близько 600 автомобілів на тисячу мешканців.

Однією з головних причин такого відставання експерт називає слабкий розвиток автокредитування та лізингу.

«Середня ціна автомобіля в Україні — близько $6,5 тис. Це ті гроші, які люди мають на руках. У Європі значна частина автомобілів купується через фінансування», — пояснив Станіслав Бучацький.

За його словами, розвиток кредитних і лізингових програм може стати одним із головних драйверів зростання українського авторинку в майбутньому.

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