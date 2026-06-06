Toyota припиняє розробку електромобіля наступного покоління під брендом Lexus — ЗМІ 06.06.2026, 00:09 — Технології&Авто

Toyota відмовляється від розробки електрокара наступного покоління під брендом Lexus

Японська компанія Toyota вирішила припинити розробку електричного седану наступного покоління під своїм брендом класу люкс Lexus.

Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на проінформованих співрозмовників.

Чому Toyota відмовляється від розробки електрокара

Вважається, що це рішення відображає уповільнення темпів зростання на світовому ринку електромобілів, хоча автовиробник все ще планує продовжувати розробку відповідних передових технологій для майбутніх продуктів.

Скасована модель — це серійний Lexus LF-ZC EV, виробництво якого планувалося розпочати у 2027 році.

Автомобіль, який міг похвалитися можливістю швидкої зарядки та збільшеним запасом ходу, був представлений на виставці Japan Mobility Show ще у жовтні 2023 року.

Зазначається, що світові продажі електромобілів Toyota у 2025 році зросли на 42,4% порівняно з попереднім роком до понад 190 000 автомобілів.

Крім цього, автовиробник спостерігає високі продажі таких моделей, як Toyota bZ4X.

Проте ринок електромобілів зіткнувся з труднощами, зокрема зі скасуванням урядом США податкових пільг на покупки електромобілів.

Укрінформ За матеріалами:

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