LinkedIn запускає новий маркетплейс для авторів контенту Сьогодні 22:14 — Технології&Авто

LinkedIn запускає новий маркетплейс для авторів контенту

LinkedIn оголосила про запуск Creator Marketplace — новий інструмент у рекламній платформі для пошуку релевантних креаторів для брендів.

Автори контенту зможуть добровільно надати брендам свої контактні дані та демонструвати найкращі публікації. Рекламодавці, своєю чергою, зможуть просувати контент креаторів, у якому згадуються їхні бренди, за допомогою реклами або ж напряму зв’язуватися з авторами для обговорення інших форматів співпраці, наприклад виступів на конференціях, повідомляє Business Insider.

Чим маркетплейс відрізняється від YouTube, Meta та TikTok

У LinkedIn зазначили, що їхній маркетплейс відрізняється від рішень YouTube, Meta та TikTok тим, що фокусується на експертизі авторів у специфічних, іноді вузьких бізнес-темах, а не на інфлюенсерах із найбільшими аудиторіями.

«На інших платформах ви можете заходити в маркетплейс із думкою: „Які найнижчі CPM я можу отримати, якщо просуватиму свій меседж через людей?“ Тут же ви шукаєте не лише великих креаторів із великої літери, а й експертів і практиків у певних галузях, які можуть достовірно розповісти про свій досвід використання вашого продукту», — розповіла директорка з продукту LinkedIn Сем Коррао Кланон.

Читайте також LinkedIn планує скоротити понад 800 працівників

LinkedIn також прагне переконати рекламодавців у своїй експертності у швидкозростаючому ШІ-сегменті, оскільки бренди посилюють зусилля для підвищення видимості на таких платформах, як ChatGPT, Claude та Gemini.

Дослідження, опубліковане цього тижня SEO-компанією BrightEdge, показало, що LinkedIn становить близько третини (33%) джерел, на які посилається ChatGPT під час відповідей на «how-to» запитання користувачів. За даними BrightEdge, у Google AI Overviews LinkedIn цитується у 22% випадків у відповідях на такі запити.

«Досвідчені B2B-маркетологи використовують LinkedIn як додаткову платформу для своїх власних вебсайтів», — сказав Даванг Шах, віцепрезидент LinkedIn із маркетингу.

Він додав, що ці рекламодавці також усвідомлюють, що більшість покупців бізнес-товарів і послуг зараз належать до вікових груп міленіалів та покоління Z, і що ці групи клієнтів звертаються до надійних джерел, таких як творці, під час дослідження своїх рішень.

«Найцінніша валюта у світі зараз — це довіра», — сказав Шах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.