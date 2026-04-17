LinkedIn: найм працівників скоротився на 20%, але не через ШІ

LinkedIn не бачить впливу ШІ на скорочення найму
Керівник із глобальних питань та юридичний директор LinkedIn Блейк Ловіт повідомив про скорочення обсягів найму приблизно на 20% із 2022 року. Водночас він заперечив вплив штучного інтелекту.

Вплив ШІ на ринок праці

За словами Ловіта, компанія аналізує ринок праці на основі власних даних, які охоплюють понад мільярд користувачів, а також інформацію про вакансії, компанії та навички.
Виступаючи на Semafor World Economy Summit, він зазначив, що наразі дані не підтверджують прямого впливу штучного інтелекту на скорочення робочих місць.
Натомість топменеджер припустив, що скорочення обсягів найму тісніше пов’язане зі зростанням відсоткових ставок, пише TechCrunch.
«Ми не бачимо того впливу, якого можна було б очікувати у сферах, де всі зазвичай говорять про ШІ… Наприклад, у таких галузях, як клієнтська підтримка, адміністративна робота чи маркетинг. Саме в цих сегментах ми б спостерігали наслідки, якби ШІ справді вже зараз суттєво впливав на ситуацію», — продовжив Ловіт.

Ситуація для молодих фахівців

Ловіт також зауважив: дані LinkedIn не свідчать про те, що рівень найму молоді випускного віку, яка шукає свою першу роботу, впав «сильніше» порівняно з тими, хто перебуває на середині або на завершальному етапі своєї кар’єри.
Утім, він припускає, що в майбутньому ситуація може змінитися.
«Це не означає, що цього не станеться в майбутньому, але поки що — ні», — підсумував він.
Однак Ловіт зробив певне застереження. Він зазначив, що за останні кілька років навички, необхідні для середньостатистичної роботи, змінилися на 25%. З розвитком ШІ LinkedIn очікує, що до 2030 року цей показник сягне 70%.
За матеріалами:
dev.ua
