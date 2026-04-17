LinkedIn: найм працівників скоротився на 20%, але не через ШІ

Натомість топменеджер припустив, що скорочення обсягів найму тісніше пов’язане зі зростанням відсоткових ставок, пише TechCrunch.
«Ми не бачимо того впливу, якого можна було б очікувати у сферах, де всі зазвичай говорять про ШІ… Наприклад, у таких галузях, як клієнтська підтримка, адміністративна робота чи маркетинг. Саме в цих сегментах ми б спостерігали наслідки, якби ШІ справді вже зараз суттєво впливав на ситуацію», — продовжив Ловіт.
Ситуація для молодих фахівців
Ловіт також зауважив: дані LinkedIn не свідчать про те, що рівень найму молоді випускного віку, яка шукає свою першу роботу, впав «сильніше» порівняно з тими, хто перебуває на середині або на завершальному етапі своєї кар’єри.
Утім, він припускає, що в майбутньому ситуація може змінитися.
«Це не означає, що цього не станеться в майбутньому, але поки що — ні», — підсумував він.
Однак Ловіт зробив певне застереження. Він зазначив, що за останні кілька років навички, необхідні для середньостатистичної роботи, змінилися на 25%. З розвитком ШІ LinkedIn очікує, що до 2030 року цей показник сягне 70%.