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Telegram випустив додаток для Apple Watch

Технології&Авто
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Додаток Telegram для Apple Watch
Додаток Telegram для Apple Watch
Месенджер Telegram випустив оновлений власний додаток для розумних годинників Apple Watch.
Про це у соцмережі X заявив засновник Telegram Павло Дуров.
«Повноцінний власний додаток Telegram для Apple Watch уже доступний», — написав він.

Що вміє новий додаток

GSM Arena зазначає, що новий додаток пропонує підтримку текстових та голосових повідомлень. Він також дозволяє користувачам ділитися GIF-файлами, переглядати відео, ділитися місцезнаходженням та стікерами.
Додаток також надає користувачам доступ до всіх своїх розмов та контактів.
Після встановлення додатка на Apple Watch користувачам потрібно буде відсканувати QR-код із додатка Telegram на своєму iPhone, щоб синхронізувати контакти та повідомлення.
Новий додаток Telegram для операційної системи watchOS тепер доступний для завантаження в App Store.
За матеріалами:
Укрінформ
TelegramApple
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