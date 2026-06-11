Telegram випустив додаток для Apple Watch
⌚️ A fully native Telegram app for Apple Watch is out. pic.twitter.com/3wSr5igssE— Pavel Durov (@durov) June 9, 2026
Що вміє новий додаток
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