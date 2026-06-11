Telegram випустив додаток для Apple Watch Сьогодні 02:21 — Технології&Авто

Додаток Telegram для Apple Watch

Месенджер Telegram випустив оновлений власний додаток для розумних годинників Apple Watch.

Про це у соцмережі X заявив засновник Telegram Павло Дуров.

«Повноцінний власний додаток Telegram для Apple Watch уже доступний», — написав він.

⌚️ A fully native Telegram app for Apple Watch is out. pic.twitter.com/3wSr5igssE — Pavel Durov (@durov) June 9, 2026

Що вміє новий додаток

GSM Arena зазначає , що новий додаток пропонує підтримку текстових та голосових повідомлень. Він також дозволяє користувачам ділитися GIF-файлами, переглядати відео, ділитися місцезнаходженням та стікерами.

Додаток також надає користувачам доступ до всіх своїх розмов та контактів.

Після встановлення додатка на Apple Watch користувачам потрібно буде відсканувати QR-код із додатка Telegram на своєму iPhone, щоб синхронізувати контакти та повідомлення.

Новий додаток Telegram для операційної системи watchOS тепер доступний для завантаження в App Store.

Укрінформ За матеріалами:

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