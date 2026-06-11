0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ford відкликає понад півмільйона авто у США через дефект центральної консолі

Технології&Авто
29
Відкликання стосується автомобілів Ford Expedition 2018–2024 років випуску
Відкликання стосується автомобілів Ford Expedition 2018–2024 років випуску
Компанія Ford відкликає 548 463 автомобілі у США через проблему з центральною консоллю, повідомила у четвер Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США.
Про це повідомляє Reuters.

У чому проблема

Проблема пов’язана з хромованим покриттям консолі, яке з часом може пузиритися та відшаровуватися, що може призвести до утворення гострих країв. Пасажири, які контактують з цими краями, наражаються на підвищений ризик травмування, зазначила регуляторна служба.
Відкликання, яке стосується деяких автомобілів Ford Expedition 2018−2024 років випуску, могло бути спричинене хромованою обробкою центральної консолі, яку виробник виготовив із використанням параметрів, що не відповідали специфікаціям Ford, зазначила NHTSA.
Як засіб усунення проблеми, дилери перевірять і за необхідності замінять центральні консолі безкоштовно, за інформацією регуляторного органу.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Ford до 2029 року запустить у Європі сім нових моделей. Так вона прагне наростити слабкі продажі легкових авто, протистояти жорсткій конкуренції з боку китайських суперників і зберегти перевагу на європейському ринку комерційних автомобілів.
За матеріалами:
Економічна Правда
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems