Ford відкликає понад півмільйона авто у США через дефект центральної консолі
Компанія Ford відкликає 548 463 автомобілі у США через проблему з центральною консоллю, повідомила у четвер Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США.
Про це повідомляє Reuters.
У чому проблема
Проблема пов’язана з хромованим покриттям консолі, яке з часом може пузиритися та відшаровуватися, що може призвести до утворення гострих країв. Пасажири, які контактують з цими краями, наражаються на підвищений ризик травмування, зазначила регуляторна служба.
Відкликання, яке стосується деяких автомобілів Ford Expedition 2018−2024 років випуску, могло бути спричинене хромованою обробкою центральної консолі, яку виробник виготовив із використанням параметрів, що не відповідали специфікаціям Ford, зазначила NHTSA.
Як засіб усунення проблеми, дилери перевірять і за необхідності замінять центральні консолі безкоштовно, за інформацією регуляторного органу.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Ford до 2029 року запустить у Європі сім нових моделей. Так вона прагне наростити слабкі продажі легкових авто, протистояти жорсткій конкуренції з боку китайських суперників і зберегти перевагу на європейському ринку комерційних автомобілів.
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