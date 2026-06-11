Ford відкликає понад півмільйона авто у США через дефект центральної консолі Сьогодні 23:47 — Технології&Авто

Відкликання стосується автомобілів Ford Expedition 2018–2024 років випуску

Компанія Ford відкликає 548 463 автомобілі у США через проблему з центральною консоллю, повідомила у четвер Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США.

Про це повідомляє Reuters.

У чому проблема

Проблема пов’язана з хромованим покриттям консолі, яке з часом може пузиритися та відшаровуватися, що може призвести до утворення гострих країв. Пасажири, які контактують з цими краями, наражаються на підвищений ризик травмування, зазначила регуляторна служба.

Відкликання, яке стосується деяких автомобілів Ford Expedition 2018−2024 років випуску, могло бути спричинене хромованою обробкою центральної консолі, яку виробник виготовив із використанням параметрів, що не відповідали специфікаціям Ford, зазначила NHTSA.

Як засіб усунення проблеми, дилери перевірять і за необхідності замінять центральні консолі безкоштовно, за інформацією регуляторного органу.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Ford до 2029 року запустить у Європі сім нових моделей. Так вона прагне наростити слабкі продажі легкових авто, протистояти жорсткій конкуренції з боку китайських суперників і зберегти перевагу на європейському ринку комерційних автомобілів.

Економічна Правда За матеріалами:

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