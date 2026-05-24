Ford готує нові авто для Європи на тлі тиску китайських конкурентів

Ford до 2029 року запустить у Європі сім нових моделей. Так вона прагне наростити слабкі продажі легкових авто, протистояти жорсткій конкуренції з боку китайських суперників і зберегти перевагу на європейському ринку комерційних автомобілів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

«Наш план — справді збільшити нашу частку ринку… на ринку, який майже розпадається за кількістю конкурентів», — сказав Reuters європейський президент Ford Джим Баумбік. «Нам потрібно виділятися з натовпу».

П’ять із нових моделей Ford будуть легковими авто, зокрема малий електромобіль і малий електричний SUV, які вироблятимуть на заводі Renault на півночі Франції з використанням технологій французького автовиробника, а також три SUV, що вийдуть у гібридних і повністю електричних версіях.

Другий за розміром автовиробник США також розкритикував курс Європи на електромобілі, заявивши, що «цілі щодо CO2 мають відображати реальний споживчий попит», а законодавство повинно підтримувати plug-in гібриди та електромобілі зі збільшеним запасом ходу, а не лише повністю електричні авто.

