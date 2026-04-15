0 800 307 555
укр
Meta створить ШІ-клона Марка Цукерберга для спілкування з працівниками

Технології&Авто
24
Цукерберг бере участь у тренуванні та тестуванні свого ШІ-двійника
Meta працює над створенням ШІ-версії Марка Цукерберга, яка зможе спілкуватися з працівниками замість нього.
Про це повідомляє Financial Times.
Meta розробляє фотореалістичних 3D-персонажів на основі штучного інтелекту, з якими можна взаємодіяти в реальному часі.
Цукерберг також бере участь у тренуванні та тестуванні свого ШІ-двійника. Персонаж навчається на основі його манери спілкування, тону, публічних заяв, а також актуальних підходів до стратегії компанії.
Очікується, що така модель зможе відповідати на запитання співробітників і надавати зворотний зв’язок, відтворюючи стиль засновника компанії.
За даними FT, проєкт перебуває на ранній стадії розробки.

Стратегія Meta

Розробка ШІ-персонажів є частиною ширшого курсу Meta на розвиток штучного інтелекту. Крім того, цей проєкт доповнює іншу ініціативу — розробку ШІ-агента, який мав би допомагати самому Цукербергу в роботі, наприклад, шукати інформацію та відповіді на запити.
Нагадаємо, що у квітні Meta запустила нову модель штучного інтелекту Muse Spark — першу в новій серії великих мовних моделей.
Вона стала основою оновленого ШI-асистента Meta AI.
За матеріалами: ain
ain
MetaЦукербергШІ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems