Meta створить ШІ-клона Марка Цукерберга для спілкування з працівниками Сьогодні 04:33 — Технології&Авто

Цукерберг бере участь у тренуванні та тестуванні свого ШІ-двійника

Meta працює над створенням ШІ-версії Марка Цукерберга, яка зможе спілкуватися з працівниками замість нього.

Про це повідомляє Financial Times.

Meta розробляє фотореалістичних 3D-персонажів на основі штучного інтелекту, з якими можна взаємодіяти в реальному часі.

Цукерберг також бере участь у тренуванні та тестуванні свого ШІ-двійника. Персонаж навчається на основі його манери спілкування, тону, публічних заяв, а також актуальних підходів до стратегії компанії.

Очікується, що така модель зможе відповідати на запитання співробітників і надавати зворотний зв’язок, відтворюючи стиль засновника компанії.

За даними FT, проєкт перебуває на ранній стадії розробки.

Стратегія Meta

Розробка ШІ-персонажів є частиною ширшого курсу Meta на розвиток штучного інтелекту. Крім того, цей проєкт доповнює іншу ініціативу — розробку ШІ-агента, який мав би допомагати самому Цукербергу в роботі, наприклад, шукати інформацію та відповіді на запити.

Нагадаємо, що у квітні Meta запустила нову модель штучного інтелекту Muse Spark — першу в новій серії великих мовних моделей.

Вона стала основою оновленого ШI-асистента Meta AI.

За матеріалами:

