Meta планує масштабні скорочення персоналу через зростання витрат на ШІ 21.03.2026, 00:18 — Фондовий ринок

Meta планує масштабні звільнення, які можуть торкнутися 20% або й більше працівників компанії. Компанія прагне компенсувати збільшення витрат на інфраструктуру штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

Джерела видання вказують, вищі керівники нещодавно повідомили про ці плани іншим керівникам Meta та сказали їм почати планувати, як скоротити витрати. Терміни й масштаби скорочень персоналу ще не визначені.

Протягом останнього року генеральний директор Марк Цукерберг підштовхував Meta до більш активної конкуренції в генеративному ШІ. Компанія пропонує сотні мільйонів доларів, щоб залучити провідних дослідників ШІ до нової команди суперінтелекту.

Meta заявила, що планує інвестувати 600 мільярдів доларів у будівництво центрів обробки даних до 2028 року. ⁠Раніше вона придбала Moltbook — платформу соціальних мереж, створену для агентів штучного інтелекту.

Meta також витрачає щонайменше 2 мільярди доларів на купівлю китайського стартапу в галузі штучного інтелекту Manus.

Цукерберг натякнув на підвищення ефективності від інвестицій, заявивши в січні, що він починає бачити, як «проєкти, які раніше вимагали великих команд, тепер виконуються однією дуже талановитою людиною».

Заплановані інвестиції Meta у штучний інтелект відбулися після серії невдач з моделями Llama 4. Компанія відмовилася від випуску найбільшої версії цієї моделі під назвою Behemoth, яка мала вийти влітку.

Команда суперінтелекту також створила нову модель під назвою Avocado, але її продуктивність теж виявилася невдалою.

