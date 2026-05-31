Apple планує випустити 15 нових продуктів до кінця року: що про них відомо 31.05.2026, 02:27 — Технології&Авто

У другій половині 2026 року Apple збирається представити відразу 15 нових пристроїв — від дебютного складаного iPhone до OLED-версії MacBook Pro.

Про це повідомляє Tom’s Guide з посиланням на інсайдерів та аналітиків галузі.

Що відомо про нові гаджети Apple

Головною прем’єрою осені, як очікується, стане iPhone-розкладачка. За чутками, телефон отримає внутрішній екран 7,6−7,7 дюйма, зовнішній дисплей близько 5,3 дюйма і практично непомітну складку на екрані.

Також згадується новий шарнір з рідкого металу і відмова від Face ID на користь Touch ID. Передбачувана ціна — близько $2500.

Одночасно Apple готує Pro-лінійку з новітнім 2-нм чіпом A20 Pro, більш компактним Dynamic Island і поліпшеною камерою зі змінною діафрагмою. Базові моделі iPhone 18, за даними джерел, перенесуть на весну 2027 року.

Серед ноутбуків головним оновленням стане MacBook Pro M 6 . Джерело говорить про більш тонкий корпус, сенсорний OLED-дисплей і відмову від звичної «чубчика» на користь нового вирізу. Виробництво OLED-панелей нібито вже готується на потужностях Samsung Display.

У категорії планшетів очікуються iPad mini 8 з OLED-екраном і процесором A20, а також оновлений базовий iPad на базі A19. Apple також готує нові годинники — Apple Watch Series 12 і, ймовірно, Ultra 4.

Суттєвого редизайну поки не очікується, але джерела згадують про покращені датчики здоров’я та тіснішу інтеграцію функцій штучного інтелекту.

Ось повний список пристроїв, які Apple представить до кінця 2026 року:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold (Ultra)

MacBook Ultra

Mac Studio

Mac mini

iMac 24

Apple Watch Series 12

Apple Watch Ultra 4

iPad 12

iPad mini

Apple TV

HomePod mini

HomePod

Home Hub

