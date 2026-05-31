0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple планує випустити 15 нових продуктів до кінця року: що про них відомо

Технології&Авто
0
У другій половині 2026 року Apple може представити одразу 15 нових пристроїв
У другій половині 2026 року Apple може представити одразу 15 нових пристроїв, Фото: MacRumors
У другій половині 2026 року Apple збирається представити відразу 15 нових пристроїв — від дебютного складаного iPhone до OLED-версії MacBook Pro.
Про це повідомляє Tom’s Guide з посиланням на інсайдерів та аналітиків галузі.

Що відомо про нові гаджети Apple

Головною прем’єрою осені, як очікується, стане iPhone-розкладачка. За чутками, телефон отримає внутрішній екран 7,6−7,7 дюйма, зовнішній дисплей близько 5,3 дюйма і практично непомітну складку на екрані.
Читайте також
Також згадується новий шарнір з рідкого металу і відмова від Face ID на користь Touch ID. Передбачувана ціна — близько $2500.
Одночасно Apple готує Pro-лінійку з новітнім 2-нм чіпом A20 Pro, більш компактним Dynamic Island і поліпшеною камерою зі змінною діафрагмою. Базові моделі iPhone 18, за даними джерел, перенесуть на весну 2027 року.
Серед ноутбуків головним оновленням стане MacBook Pro M6. Джерело говорить про більш тонкий корпус, сенсорний OLED-дисплей і відмову від звичної «чубчика» на користь нового вирізу. Виробництво OLED-панелей нібито вже готується на потужностях Samsung Display.
Читайте також
У категорії планшетів очікуються iPad mini 8 з OLED-екраном і процесором A20, а також оновлений базовий iPad на базі A19. Apple також готує нові годинники — Apple Watch Series 12 і, ймовірно, Ultra 4.
Суттєвого редизайну поки не очікується, але джерела згадують про покращені датчики здоров’я та тіснішу інтеграцію функцій штучного інтелекту.

Ось повний список пристроїв, які Apple представить до кінця 2026 року:

  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone Fold (Ultra)
  • MacBook Ultra
  • Mac Studio
  • Mac mini
  • iMac 24
  • Apple Watch Series 12
  • Apple Watch Ultra 4
  • iPad 12
  • iPad mini
  • Apple TV
  • HomePod mini
  • HomePod
  • Home Hub
За матеріалами:
УНІАН
Apple
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems