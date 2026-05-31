Apple планує випустити 15 нових продуктів до кінця року: що про них відомо

У другій половині 2026 року Apple збирається представити відразу 15 нових пристроїв — від дебютного складаного iPhone до OLED-версії MacBook Pro.
Про це повідомляє Tom’s Guide з посиланням на інсайдерів та аналітиків галузі.
Що відомо про нові гаджети Apple
Головною прем’єрою осені, як очікується, стане iPhone-розкладачка. За чутками, телефон отримає внутрішній екран 7,6−7,7 дюйма, зовнішній дисплей близько 5,3 дюйма і практично непомітну складку на екрані.
Також згадується новий шарнір з рідкого металу і відмова від Face ID на користь Touch ID. Передбачувана ціна — близько $2500.
Одночасно Apple готує Pro-лінійку з новітнім 2-нм чіпом A20 Pro, більш компактним Dynamic Island і поліпшеною камерою зі змінною діафрагмою. Базові моделі iPhone 18, за даними джерел, перенесуть на весну 2027 року.
Серед ноутбуків головним оновленням стане MacBook Pro M6. Джерело говорить про більш тонкий корпус, сенсорний OLED-дисплей і відмову від звичної «чубчика» на користь нового вирізу. Виробництво OLED-панелей нібито вже готується на потужностях Samsung Display.