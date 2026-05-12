0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple випустила iOS 26.5 для iPhone: захищені RCS-повідомлення, нові функції й важливі виправлення

Технології&Авто
942
Нова версія додає низку помітних змін у безпеці, повідомленнях, картах та підтримці сторонніх пристроїв
Нова версія додає низку помітних змін у безпеці, повідомленнях, картах та підтримці сторонніх пристроїв
Apple офіційно випустила iOS 26.5 після кількох місяців бета-тестування. Хоча оновлення не принесло довгоочікуваних покращень Siri (Apple відклала їх до iOS 27), нова версія все ж додає низку помітних змін у безпеці, повідомленнях, картах та підтримці сторонніх пристроїв.

Наскрізне шифрування (E2EE) для RCS-повідомлень між iPhone та Android

Одним із найважливіших нововведень стала підтримка наскрізного шифрування (E2EE) для RCS-повідомлень між iPhone та Android. Це суттєвий крок для безпеки, адже тепер текстові повідомлення між користувачами двох платформ можуть бути захищені на рівні iMessage.
Функція працюватиме поступово та залежить від підтримки сучасного стандарту RCS мобільними операторами з обох сторін. Якщо умови виконані, шифрування активується автоматично, а повідомлення позначаються іконкою замка.
Apple випустила iOS 26.5 для iPhone: захищені RCS-повідомлення, нові функції й важливі виправлення

Нові шпалери

Apple також додала нові шпалери Pride Luminance з кількома варіантами кольорів, продовжуючи традицію тематичних оновлень інтерфейсу.
Apple випустила iOS 26.5 для iPhone: захищені RCS-повідомлення, нові функції й важливі виправлення

Maps

У Maps з’явилася функція Suggested Places — система аналізує ваші попередні пошуки та популярні місця поблизу, щоб рекомендувати нові локації для відвідування. Крім того, Apple підготувала технічну основу для запуску реклами в Maps у майбутньому, хоча наразі рекламні оголошення ще не активні.

Зміни в екосистемі для сторонніх носимих пристроїв

Одні з найбільших змін стосуються користувачів у Європейському Союзі. Через вимоги DMA Apple відкриває частину екосистеми для сторонніх носимих пристроїв. Тепер деякі сторонні навушники зможуть підтримувати швидке підключення за принципом AirPods, смартгодинники — отримувати й взаємодіяти зі сповіщеннями iPhone, а також показувати Live Activities.
Це може зробити альтернативи Apple Watch і AirPods значно функціональнішими, хоча виробникам ще потрібно впровадити підтримку цих можливостей.

Ще деякі невеликі зміни

Також Apple покращила перехід з iPhone на Android, дозволивши обирати, які вкладення з повідомлень переносити — за 30 днів, рік або весь час.
Серед менш помітних змін — нова клавіатура для мови інуктитут та згадки про майбутню систему нагород в Apple Books.
Apple випустила iOS 26.5 для iPhone: захищені RCS-повідомлення, нові функції й важливі виправлення
Окремо Apple закрила понад 50 вразливостей безпеки. Хоча компанія не повідомляє про активне використання цих проблем зловмисниками, iOS 26.5 насамперед рекомендують встановити саме з міркувань захисту.
За матеріалами:
mezha.media
AppleiPhone
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems