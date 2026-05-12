Apple випустила iOS 26.5 для iPhone: захищені RCS-повідомлення, нові функції й важливі виправлення Вчора 22:50 — Технології&Авто

Нова версія додає низку помітних змін у безпеці, повідомленнях, картах та підтримці сторонніх пристроїв

Apple офіційно випустила iOS 26.5 після кількох місяців бета-тестування. Хоча оновлення не принесло довгоочікуваних покращень Siri (Apple відклала їх до iOS 27), нова версія все ж додає низку помітних змін у безпеці, повідомленнях, картах та підтримці сторонніх пристроїв.

Наскрізне шифрування (E2EE) для RCS-повідомлень між iPhone та Android

Одним із найважливіших нововведень стала підтримка наскрізного шифрування (E2EE) для RCS-повідомлень між iPhone та Android. Це суттєвий крок для безпеки, адже тепер текстові повідомлення між користувачами двох платформ можуть бути захищені на рівні iMessage.

Функція працюватиме поступово та залежить від підтримки сучасного стандарту RCS мобільними операторами з обох сторін. Якщо умови виконані, шифрування активується автоматично, а повідомлення позначаються іконкою замка.

Нові шпалери

Apple також додала нові шпалери Pride Luminance з кількома варіантами кольорів, продовжуючи традицію тематичних оновлень інтерфейсу.

Maps

У Maps з’явилася функція Suggested Places — система аналізує ваші попередні пошуки та популярні місця поблизу, щоб рекомендувати нові локації для відвідування. Крім того, Apple підготувала технічну основу для запуску реклами в Maps у майбутньому, хоча наразі рекламні оголошення ще не активні.

Зміни в екосистемі для сторонніх носимих пристроїв

Одні з найбільших змін стосуються користувачів у Європейському Союзі. Через вимоги DMA Apple відкриває частину екосистеми для сторонніх носимих пристроїв. Тепер деякі сторонні навушники зможуть підтримувати швидке підключення за принципом AirPods, смартгодинники — отримувати й взаємодіяти зі сповіщеннями iPhone, а також показувати Live Activities.

Це може зробити альтернативи Apple Watch і AirPods значно функціональнішими, хоча виробникам ще потрібно впровадити підтримку цих можливостей.

Ще деякі невеликі зміни

Також Apple покращила перехід з iPhone на Android, дозволивши обирати, які вкладення з повідомлень переносити — за 30 днів, рік або весь час.

Серед менш помітних змін — нова клавіатура для мови інуктитут та згадки про майбутню систему нагород в Apple Books.

Окремо Apple закрила понад 50 вразливостей безпеки. Хоча компанія не повідомляє про активне використання цих проблем зловмисниками, iOS 26.5 насамперед рекомендують встановити саме з міркувань захисту.

