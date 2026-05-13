З липня в Європі діятимуть нові вимоги для автомобілів, зареєстрованих в ЄС

Із 7 липня 2026 року всі нові легкові автомобілі, які вперше реєструватимуть у країнах Європейського Союзу, повинні будуть мати розширений набір систем безпеки.
Про це повідомляє inpoland. Нові вимоги передбачені Регламентом ЄС 2019/2144.
Які зміни запровадять для нових автомобілів
Однією з головних новацій стануть адаптивні стоп-сигнали. Якщо автомобіль різко гальмуватиме на швидкості понад 50 км/год, задні ліхтарі почнуть інтенсивно блимати, попереджаючи водіїв позаду про небезпеку.
Система аналізуватиме швидкість руху, силу натискання на педаль гальма, а також дані від систем ABS та ESP. Це дозволить автоматично визначати ситуації, коли потрібно ввімкнути миготливий сигнал.