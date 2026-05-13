З липня в Європі діятимуть нові вимоги для автомобілів, зареєстрованих в ЄС Сьогодні 09:11 — Технології&Авто

Із 7 липня 2026 року всі нові легкові автомобілі, які вперше реєструватимуть у країнах Європейського Союзу, повинні будуть мати розширений набір систем безпеки.

Про це повідомляє inpoland. Нові вимоги передбачені Регламентом ЄС 2019/2144.

Які зміни запровадять для нових автомобілів

Однією з головних новацій стануть адаптивні стоп-сигнали. Якщо автомобіль різко гальмуватиме на швидкості понад 50 км/год, задні ліхтарі почнуть інтенсивно блимати, попереджаючи водіїв позаду про небезпеку.

Система аналізуватиме швидкість руху, силу натискання на педаль гальма, а також дані від систем ABS та ESP. Це дозволить автоматично визначати ситуації, коли потрібно ввімкнути миготливий сигнал.

Які системи стануть обов’язковими

Від липня 2026 року нові автомобілі в ЄС повинні бути оснащені такими системами:

автоматичне екстрене гальмування;

виявлення пішоходів і велосипедистів;

утримання автомобіля в смузі руху;

контроль втоми водія;

інтелектуальне обмеження швидкості;

реєстратор даних про події;

підготовка до встановлення алкогольного блокіратора.

Чи стосуються нові правила вже зареєстрованих авто

Нові вимоги поширюватимуться лише на автомобілі, які будуть зареєстровані після 7 липня 2026 року.

Власникам уже зареєстрованих машин не потрібно буде дообладнувати транспортні засоби, оскільки встановлення таких систем у старі автомобілі зазвичай технічно складне або неможливе.

Раніше ми повідомляли, що найбільшим європейським автомобільним ринком традиційно залишається Німеччина — у першому кварталі 2026 року тут зареєстрували 699 404 авто.

