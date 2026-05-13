0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З липня в Європі діятимуть нові вимоги для автомобілів, зареєстрованих в ЄС

Технології&Авто
70
Автомобіль на дорозі
Автомобіль на дорозі
Із 7 липня 2026 року всі нові легкові автомобілі, які вперше реєструватимуть у країнах Європейського Союзу, повинні будуть мати розширений набір систем безпеки.
Про це повідомляє inpoland. Нові вимоги передбачені Регламентом ЄС 2019/2144.

Які зміни запровадять для нових автомобілів

Однією з головних новацій стануть адаптивні стоп-сигнали. Якщо автомобіль різко гальмуватиме на швидкості понад 50 км/год, задні ліхтарі почнуть інтенсивно блимати, попереджаючи водіїв позаду про небезпеку.
Система аналізуватиме швидкість руху, силу натискання на педаль гальма, а також дані від систем ABS та ESP. Це дозволить автоматично визначати ситуації, коли потрібно ввімкнути миготливий сигнал.

Які системи стануть обов’язковими

Від липня 2026 року нові автомобілі в ЄС повинні бути оснащені такими системами:
  • автоматичне екстрене гальмування;
  • виявлення пішоходів і велосипедистів;
  • утримання автомобіля в смузі руху;
  • контроль втоми водія;
  • інтелектуальне обмеження швидкості;
  • реєстратор даних про події;
  • підготовка до встановлення алкогольного блокіратора.

Чи стосуються нові правила вже зареєстрованих авто

Нові вимоги поширюватимуться лише на автомобілі, які будуть зареєстровані після 7 липня 2026 року.
Власникам уже зареєстрованих машин не потрібно буде дообладнувати транспортні засоби, оскільки встановлення таких систем у старі автомобілі зазвичай технічно складне або неможливе.
Раніше ми повідомляли, що найбільшим європейським автомобільним ринком традиційно залишається Німеччина — у першому кварталі 2026 року тут зареєстрували 699 404 авто.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоЄС
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems