Де в ЄС купують найбільше автомобілів Сьогодні 07:05 — Технології&Авто

Автомобілі на мапі Європи

У першому кварталі 2026 року ринок нових автомобілів у Європейському Союзі продемонстрував стабільні обсяги продажів. Водночас різниця між країнами за кількістю реалізованих авто залишається суттєвою — від сотень тисяч до лише кількох тисяч машин.

Такою статистикою поділився Укравтопром.

Найбільші авторинки ЄС

За підсумками січня-березня в країнах ЄС продали понад 2,8 млн нових легкових автомобілів.

Найбільшим ринком традиційно залишається Німеччина — тут зареєстрували 699 404 авто, що на 5,2% більше, ніж за аналогічний період торік.

До п’ятірки лідерів також увійшли:

Італія — 484 577 авто (+9,2%);

Франція — 401 555 авто (-2,1%);

Іспанія — 300 529 авто (+7,6%);

Польща — 151 639 авто (+6,7%).

Найменші ринки Євросоюзу

Найменші обсяги продажів зафіксовані у країнах з невеликим населенням.

Зокрема:

Литва — 9 571 авто (+7,1%);

Латвія — 4 993 авто (+4,5%);

Естонія — 4 250 авто (+100,4%);

Кіпр — 3 670 авто (-17,5%);

Мальта — 1 558 авто (+22,2%).

Саме Мальта стала найменшим автомобільним ринком ЄС за цей період.

Створено за допомогою ШІ

Toyota Rav-4. Для порівняння, в Україні за I квартал 2026 року було продано 15,4 тис. нових легкових автомобілів. Як ми повідомляли раніше, лише у березні українці придбали близько 5,9 тис. нових легкових авто. Лідером продажів місяця став кросовер

