0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де в ЄС купують найбільше автомобілів

Технології&Авто
18
Автомобілі на мапі Європи
Автомобілі на мапі Європи
У першому кварталі 2026 року ринок нових автомобілів у Європейському Союзі продемонстрував стабільні обсяги продажів. Водночас різниця між країнами за кількістю реалізованих авто залишається суттєвою — від сотень тисяч до лише кількох тисяч машин.
Такою статистикою поділився Укравтопром.

Найбільші авторинки ЄС

За підсумками січня-березня в країнах ЄС продали понад 2,8 млн нових легкових автомобілів.
Найбільшим ринком традиційно залишається Німеччина — тут зареєстрували 699 404 авто, що на 5,2% більше, ніж за аналогічний період торік.
До п’ятірки лідерів також увійшли:
  • Італія — 484 577 авто (+9,2%);
  • Франція — 401 555 авто (-2,1%);
  • Іспанія — 300 529 авто (+7,6%);
  • Польща — 151 639 авто (+6,7%).

Найменші ринки Євросоюзу

Найменші обсяги продажів зафіксовані у країнах з невеликим населенням.
Зокрема:
  • Литва — 9 571 авто (+7,1%);
  • Латвія — 4 993 авто (+4,5%);
  • Естонія — 4 250 авто (+100,4%);
  • Кіпр — 3 670 авто (-17,5%);
  • Мальта — 1 558 авто (+22,2%).
Саме Мальта стала найменшим автомобільним ринком ЄС за цей період.
Створено за допомогою ШІ
Створено за допомогою ШІ
Для порівняння, в Україні за I квартал 2026 року було продано 15,4 тис. нових легкових автомобілів. Як ми повідомляли раніше, лише у березні українці придбали близько 5,9 тис. нових легкових авто. Лідером продажів місяця став кросовер Toyota Rav-4.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоЄС
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems