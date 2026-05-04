Де в ЄС купують найбільше автомобілів
Найбільші авторинки ЄС
- Італія — 484 577 авто (+9,2%);
- Франція — 401 555 авто (-2,1%);
- Іспанія — 300 529 авто (+7,6%);
- Польща — 151 639 авто (+6,7%).
Найменші ринки Євросоюзу
- Литва — 9 571 авто (+7,1%);
- Латвія — 4 993 авто (+4,5%);
- Естонія — 4 250 авто (+100,4%);
- Кіпр — 3 670 авто (-17,5%);
- Мальта — 1 558 авто (+22,2%).
