Apple заявила про рекордну популярність iPhone 17 04.05.2026, 00:41 — Технології&Авто

Виробництво iPhone стримувалося дефіцитом чипів

Лінійка iPhone 17 стала найпопулярнішою в історії Apple, забезпечивши компанії високі фінансові показники у другому кварталі 2026 року.

Про це повідомив фінансовий директор техногіганта Кеван Парекх у коментарі для Financial Times. Успіхи підтвердив і генеральний директор Apple Тім Кук, зазначивши, що саме смартфони стали ключовим драйвером прибутку.

Ажіотажний попит

За словами Кевана Парекха, сімейство iPhone 17 наразі є найуспішнішою серією пристроїв за всю історію бренду. Фінансовий директор наголосив, що протягом звітного кварталу Apple вдалося суттєво розширити свою частку на світовому ринку.

Гендиректор компанії Тім Кук у розмові з Reuters додав, що попит на нові моделі виявився надзвичайно високим. Попри вражаючі обсяги реалізації, Apple зіткнулася з проблемою обмеженої пропозиції, оскільки виробничі потужності не встигали за темпами замовлень.

«І наразі в ланцюжку поставок трохи менше гнучкості для отримання більшої кількості деталей», — сказав Кук.

Виробництво iPhone стримувалося дефіцитом чипів A19 та A19 Pro, які виготовляє тайванська компанія TSMC. Виробник напівпровідників наразі пріоритетно розподіляє ресурси на випуск мікросхем для штучного інтелекту.

Парекх сказав, що пам’ять мала «зростаючий вплив» між першим і другим кварталами 2026 року.

Прогнози для лінійки iPhone 18

Проблеми з постачанням чіпів та зростаючі труднощі з придбанням оперативної пам’яті потенційно можуть вплинути на лінійку iPhone 18, яку Apple, як очікується, представить у вересні цього року. Лінійка включатиме перший складаний iPhone від Apple.

Поточна родина iPhone 17 включає iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e та iPhone Air.

iTechua

