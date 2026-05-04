Apple готує навушники вище за Pro з інфрачервоним сенсором

За інформацією інсайдерів, у навушниках з’явиться інфрачервоний сенсор, схожий на той, що використовується у Face ID. Він не призначений для зйомки фото чи відео, а працюватиме для зчитування оточення користувача.
Отримані дані передаватимуться до Siri, щоб покращити роботу функції Visual Intelligence — вона вже використовується у новіших моделях iPhone. Водночас чутки про керування жестами в повітрі не підтвердилися: підтримки таких функцій у новинці, ймовірно, не буде.
Окрема преміум-модель і вища ціна
Спочатку передбачалося, що подібна технологія з’явиться в AirPods Pro наступного покоління, однак тепер йдеться про окрему модель — AirPods Ultra, яка стане ще більш преміальною альтернативою.
Очікується, що ціна перевищить $249, як нині коштують AirPods Pro. Точна вартість поки не розкривається.
AirPods Ultra можуть стати частиною ширшої стратегії Apple щодо розвитку лінійки Ultra. У компанії вже є Apple Watch Ultra, а також готуються інші преміальні пристрої, зокрема складаний iPhone та нові моделі MacBook.
За попередніми даними, презентація AirPods Ultra може відбутися у вересні 2026 року. Водночас офіційного підтвердження від Apple наразі немає — інформація базується на витоках і повідомленнях інсайдерів.