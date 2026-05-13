SpaceX закриває доступ до координат Starlink у додатку

Технічне меню застосунку Starlink довгий час було справжнім скарбом для ентузіастів

Компанія SpaceX оголосила про важливі зміни у роботі мобільного застосунку Starlink. З 20 травня 2026 року інформація про точні координати терміналів більше не відображатиметься у розділі Debug Data. Це означає, що користувачі втратять простий спосіб отримувати дані про місцеперебування своїх антен, що раніше використовувалися як зручний навігаційний інструмент.

Доступ до координат стане закритим

Попри те, що SpaceX офіційно ніколи не заявляла про надання навігаційних послуг для широкого загалу, сервісне меню застосунку Starlink довгий час дозволяло ентузіастам і спеціалістам отримувати точні координати терміналу.

За інформацією ArsTechnica, після змін у застосунку дані про широту та довготу стануть недоступними без зовнішніх GPS-модулів. Для більшості користувачів це не стане критичною втратою, але для дослідників і тих, хто працює в умовах високих загроз радіоелектронної боротьби, відсутність цієї опції може ускладнити роботу.

Переваги Starlink у навігації та причини змін

Система Starlink отримала популярність серед користувачів завдяки значно потужнішому сигналу порівняно з традиційними GNSS-системами, як-от GPS чи Galileo. Останні працюють на висоті близько 20 000 км, що робить їхній сигнал слабким і вразливим до глушіння чи спуфінгу.

Натомість супутники Starlink рухаються на висоті приблизно 550 км, завдяки чому сигнал у сотні разів потужніший і менш піддатливий до перешкод. Термінали Starlink, оснащені фазованими антенами, ефективно відсікають завади — це робить їх стійкими до засобів радіоелектронної боротьби навіть без офіційної підтримки навігаційних координат.

Дослідницькі групи довели, що координати можна визначати з точністю до кількох метрів, аналізуючи сигнали супутників Starlink. Пристрої вартістю близько 599 доларів (24 000 грн) стали унікальним інструментом для тих, хто потребує надійної навігації.

Причини закриття доступу до координат SpaceX офіційно не розкриває. Аналітики припускають дві основні версії:

по-перше, це може бути пов’язано з підвищенням безпеки, адже приховування координат ускладнює виявлення та знищення терміналів у зонах бойових дій;

по-друге, ймовірне створення окремого платного сервісу «Starlink PNT» для корпоративних і військових клієнтів, що дасть змогу компанії отримати додатковий прибуток.

Поки SpaceX запроваджує обмеження, інші країни розвивають власні системи моніторингу та сповіщення. Наприклад, Китай підключив сотні мільйонів людей до системи попередження про землетруси, демонструючи альтернативний підхід до використання глобальних мереж для цивільної безпеки.

