Велика Британія витратила на Starlink понад $21 млн, зокрема й для України

З 2022 року Україна загалом отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink
Міністерство оборони Великої Британії за чотири роки витратило 16,6 мільйона фунтів стерлінгів (понад 21 мільйон доларів) на обслуговування терміналів Starlink. Частина з них пішла на закупівлю для України.
Про це йдеться в урядових даних, пише Telegraph.
Частина коштів пішла на закупівлю Starlink, які в межах підтримки України Велика Британія передає Україні. Термінали Starlink використовують сигнали із супутників, щоб забезпечити українським військовим безперебійний інтернет-зв'язок на лінії фронту.
Як пише Telegraph, з 2022 року Україна загалом отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink.
Інша частина коштів стосується забезпечення роботи Starlink для британських солдатів і моряків, які працюють у віддалених районах.
Зокрема, як зазначає видання, моряки британського авіаносця HMS Prince of Wales використовували термінали Starlink для роботи телебачення та зв’язку з близькими.

Starlink в Україні

Віднедавна на території України почали обов’язково реєструвати термінали супутникового зв’язку Starlink, аби обмежити їхнє використання росіянами. Так, працюватимуть лише перевірені термінали Starlink із «білого списку» — верифіковані через ЦНАПи, портал «Дія», а для військових — через систему DELTA.
За матеріалами:
hromadske
Starlink
