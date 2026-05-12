Велика Британія витратила на Starlink понад $21 млн, зокрема й для України

Міністерство оборони Великої Британії за чотири роки витратило 16,6 мільйона фунтів стерлінгів (понад 21 мільйон доларів) на обслуговування терміналів Starlink. Частина з них пішла на закупівлю для України.
Частина коштів пішла на закупівлю Starlink, які в межах підтримки України Велика Британія передає Україні. Термінали Starlink використовують сигнали із супутників, щоб забезпечити українським військовим безперебійний інтернет-зв'язок на лінії фронту.
Як пише Telegraph, з 2022 року Україна загалом отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink.
Інша частина коштів стосується забезпечення роботи Starlink для британських солдатів і моряків, які працюють у віддалених районах.
Зокрема, як зазначає видання, моряки британського авіаносця HMS Prince of Wales використовували термінали Starlink для роботи телебачення та зв’язку з близькими.
Starlink в Україні
Віднедавна на території України почали обов’язково реєструвати термінали супутникового зв’язку Starlink, аби обмежити їхнє використання росіянами. Так, працюватимуть лише перевірені термінали Starlink із «білого списку» — верифіковані через ЦНАПи, портал «Дія», а для військових — через систему DELTA.