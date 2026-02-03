0 800 307 555
Як верифікувати свій Starlink через ЦНАП та Дію — інструкція

Неверифіковані термінали Starlink будуть відключати з міркувань безпеки
Неверифіковані термінали Starlink будуть відключати з міркувань безпеки
Україна впроваджує whitelist-режим для Starlink — перелік перевірених терміналів. Розповідаємо, що треба зробити, щоб ваш термінал додали до списку верифікованих.
Як зазначають у Мінцифри, для цього потрібно підтвердити, що термінал належить саме вам. Це можна зробити у ЦНАП або на порталі Дія (для юросіб) — відповідні послуги там доступні із 3 лютого. Натомість неверифіковані пристрої відключать.
Важливо: процедура верифікації стосується виключно фізичних та юридичних користувачів. Для Сил оборони вже діє окремий захищений алгоритм.

Інструкція для фізичних осіб або ФОП

1. Знайдіть дані вашого Starlink
Вони вказані на коробці або в налаштуваннях вашого акаунту:
  • KIT-номер (серійний номер комплекту) за наявності;
  • UTID (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID;
  • номер облікового запису користувача на порталі Starlink (за наявності).
2. Підготуйте документи
Залежно від того, на кого зареєстрований термінал, візьміть із собою:
  • Паспорт (книжечка або ID-картка).
  • РНОКПП (ідентифікаційний код).
3. Завітайте до найближчого ЦНАПу
Зверніться до адміністратора із запитом на внесення Starlink у whitelist. Процедура безоплатна.
Адміністратор перевірить документи та прийме заявку. Опісля ваш термінал внесуть до білого списку й він продовжить працювати без обмежень.

Ліміти

  • Максимум 1 термінал — без фізичної наявності пристрою.
  • Максимум 3 термінали на одну особу — треба показати пристрої.
Для бізнесу (юридичних осіб)

Для компаній процедура доступна цілком онлайн — через портал Дія.
Ось які дані потрібно мати:
  • KIT-номер термінала (серійний номер комплекту) за наявності;
  • UTID термінала (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID;
  • номер облікового запису користувача на порталі Starlink.
Як подати заяву на порталі Дія:
  1. Зайдіть на Портал Дія та авторизуйтеся за допомогою КЕП юридичної особи.
  2. Знайдіть послугу Повідомлення про використання терміналів Starlink.
  3. Система автоматично підтягне дані про компанію з реєстрів. Вам потрібно вручну внести дані про термінали та номер облікового запису.
  4. Перевірте сформовану заяву та підпишіть її КЕПом.
  5. Заява автоматично передається до Мінцифри.

Ліміти

  • До 10 терміналів — для звичайних юридичних осіб.
  • Без обмежень — для підприємств зі статусом критично важливих.
Як верифікувати свій Starlink через ЦНАП та Дію — інструкція
Раніше ми повідомляли, що ЄС нещодавно уперше ввів в експлуатацію окремі елементи власної захищеної супутникової системи зв’язку, які мають стати європейською альтернативою Starlink.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
