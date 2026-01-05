0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Щодня до Starlink Ілона Маска додається 20 000 нових користувачів

Технології&Авто
32
Щодня до Starlink Ілона Маска додається 20 000 нових користувачів
Щодня до Starlink Ілона Маска додається 20 000 нових користувачів
SpaceX повідомляє, що кількість її користувачів Starlink сягнула 9 млн у 155 країнах.
На початку листопада SpaceX повідомляла про 8 млн користувачів. Отже, відтоді клієнтська база сервісу збільшувалася на понад 20 000 щодня, пише Business Insider.
Для забезпечення зв’язку Starlink компанія зараз використовує 9 000 низькоорбітальних супутників.
Читайте також
Загалом протягом 2025 року SpaceX демонстрував стрімке зростання: станом на грудень 2024 року кількість користувачів Starlink становила 4,6 млн, а у серпні їх стало вже 7 млн.
Крім того, згідно з даними Cloudflare, цього року більш ніж удвічі зріс глобальний вебтрафік користувачів супутникового інтернет-сервісу SpaceX.
За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems