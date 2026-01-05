Щодня до Starlink Ілона Маска додається 20 000 нових користувачів
SpaceX повідомляє, що кількість її користувачів Starlink сягнула 9 млн у 155 країнах.
На початку листопада SpaceX повідомляла про 8 млн користувачів. Отже, відтоді клієнтська база сервісу збільшувалася на понад 20 000 щодня, пише Business Insider.
Для забезпечення зв’язку Starlink компанія зараз використовує 9 000 низькоорбітальних супутників.
Загалом протягом 2025 року SpaceX демонстрував стрімке зростання: станом на грудень 2024 року кількість користувачів Starlink становила 4,6 млн, а у серпні їх стало вже 7 млн.
Крім того, згідно з даними Cloudflare, цього року більш ніж удвічі зріс глобальний вебтрафік користувачів супутникового інтернет-сервісу SpaceX.
