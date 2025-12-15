Компанія SpaceX анонсувала оновлення Starlink з 2026 року
Американська компанія SpaceX оголосила про масштабне оновлення супутникової мережі Starlink, яке має бути реалізовано до лютого 2026 року.
Про це компанія повідомила в соцмережі X.
У рамках цих планів компанія розраховує запустити і вивести на орбіту до 10 тисяч супутників, що дасть змогу істотно розширити глобальне покриття інтернетом і підвищити доступність швидкісного з’єднання.
Зараз понад 8600 супутників Starlink перебувають в активному використанні, ще сотні перебувають на різних стадіях розгортання.
Які характеристики зміняться
Ключовим елементом оновлення стане запуск супутників Starlink V3, які, за даними компанії, забезпечать відчутний стрибок у технічних характеристиках. Потужність одного супутника зросте приблизно до 20 кВт, що відкриває можливість для гігабітного інтернет-підключення для користувачів.
Крім того, нове покоління супутників додасть мережі понад 60 терабіт на секунду додаткової пропускної спроможності, що має знизити затримки, підвищити стабільність з’єднання і дозволити обслуговувати більшу кількість абонентів одночасно.
Поділитися новиною
Також за темою
Компанія SpaceX анонсувала оновлення Starlink з 2026 року
Активність авторинку за регіонами: де купують більше
У безкоштовній версії ChatGPT тепер можна буде використовувати Photoshop
Найпоширеніша помилка водіїв на льоду (думка експерта)
Peugeot повертає лінійку GTi у електричному форматі
Rivian представила автопілот за 50 доларів