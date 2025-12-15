Компанія SpaceX анонсувала оновлення Starlink з 2026 року Сьогодні 23:49 — Технології&Авто

Американська компанія SpaceX оголосила про масштабне оновлення супутникової мережі Starlink, яке має бути реалізовано до лютого 2026 року.

Про це компанія повідомила в соцмережі X

У рамках цих планів компанія розраховує запустити і вивести на орбіту до 10 тисяч супутників, що дасть змогу істотно розширити глобальне покриття інтернетом і підвищити доступність швидкісного з’єднання.

Зараз понад 8600 супутників Starlink перебувають в активному використанні, ще сотні перебувають на різних стадіях розгортання.

Які характеристики зміняться

Ключовим елементом оновлення стане запуск супутників Starlink V3, які, за даними компанії, забезпечать відчутний стрибок у технічних характеристиках. Потужність одного супутника зросте приблизно до 20 кВт, що відкриває можливість для гігабітного інтернет-підключення для користувачів.

Крім того, нове покоління супутників додасть мережі понад 60 терабіт на секунду додаткової пропускної спроможності, що має знизити затримки, підвищити стабільність з’єднання і дозволити обслуговувати більшу кількість абонентів одночасно.

