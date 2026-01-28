ЄС інвестує понад €10 млрд у супутникову альтернативу Starlink
Європейський Союз уперше ввів в експлуатацію окремі елементи власної захищеної супутникової системи зв’язку. Йдеться про мережі IRIS2 та Govsatcom, які мають стати європейською альтернативою Starlink, і зменшити залежність від США.
Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час Європейської космічної конференції у Брюсселі, повідомляє Bloomberg.
Єврокомісар наголосив, що поточна геополітична ситуація змушує ЄС прискорювати розгортання власних супутникових сервісів.
За його словами, такі системи є критично важливими для так званих «стратегічних спроможностей», у яких Європа традиційно значною мірою покладалася на Сполучені Штати.
Плани розвитку IRIS2
За словами Кубілюса, обмежена експлуатація окремих компонентів IRIS2 і Govsatcom для потреб урядів і військових розпочалася минулого тижня.
Системи забезпечують захищений та зашифрований супутниковий зв’язок, який перебуває під повним контролем Європейського Союзу.
Супутникова мережа IRIS2 у перспективі складатиметься з 290 супутників, розміщених на різних орбітах. Повноцінний запуск системи запланований на 2030 рік. Вона обслуговуватиме як урядові структури, так і приватних клієнтів.
Загальний бюджет проєкту становить 10,6 млрд євро.
Україна отримає доступ до мережі
Кубілюс повідомив, що Україна вже звернулася з проханням про доступ до нової системи зв’язку. За його словами, наразі тривають підготовчі процедури для надання такого доступу.
