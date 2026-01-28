0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС інвестує понад €10 млрд у супутникову альтернативу Starlink

Технології&Авто
34
Обмежена експлуатація IRIS2 і Govsatcom для потреб урядів і військових розпочалася минулого тижня.
Обмежена експлуатація IRIS2 і Govsatcom для потреб урядів і військових розпочалася минулого тижня.
Європейський Союз уперше ввів в експлуатацію окремі елементи власної захищеної супутникової системи зв’язку. Йдеться про мережі IRIS2 та Govsatcom, які мають стати європейською альтернативою Starlink, і зменшити залежність від США.
Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час Європейської космічної конференції у Брюсселі, повідомляє Bloomberg.
Єврокомісар наголосив, що поточна геополітична ситуація змушує ЄС прискорювати розгортання власних супутникових сервісів.
За його словами, такі системи є критично важливими для так званих «стратегічних спроможностей», у яких Європа традиційно значною мірою покладалася на Сполучені Штати.

Плани розвитку IRIS2

За словами Кубілюса, обмежена експлуатація окремих компонентів IRIS2 і Govsatcom для потреб урядів і військових розпочалася минулого тижня.
Системи забезпечують захищений та зашифрований супутниковий зв’язок, який перебуває під повним контролем Європейського Союзу.
Читайте також
Супутникова мережа IRIS2 у перспективі складатиметься з 290 супутників, розміщених на різних орбітах. Повноцінний запуск системи запланований на 2030 рік. Вона обслуговуватиме як урядові структури, так і приватних клієнтів.
Загальний бюджет проєкту становить 10,6 млрд євро.

Україна отримає доступ до мережі

Кубілюс повідомив, що Україна вже звернулася з проханням про доступ до нової системи зв’язку. За його словами, наразі тривають підготовчі процедури для надання такого доступу.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems