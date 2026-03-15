Анонсовано перший у світі захищений ноутбук на сонячній батареї
Китайська Oukitel анонсувала перший у світі захищений ноутбук з сонячною батареєю RG14-P з 14,1″ сенсорним екраном. Сонячна панель розміщується на кришці позаду екрану.
Про це пише Tom’sHardware.
Потужність і автономність
Ноутбук призначений для промислових робітників, яким потрібні пристрої, здатні працювати навіть у складних умовах та у віддалених районах тривалий час без підключення до електромережі.
Ноутбук отримав основний акумулятор на 3000 мА·год та резервну батарею місткістю 5200 мА·год, а також підтримку швидкої дротової зарядки потужністю 65 Вт.
У продаж пристрій надійде вже з встановленою Windows 11. Ноутбук матиме металевий корпус з гумовими накладками з країв для захисту.
Захист від пилу та бруду
Збоку на пристрої розташовуються порти USB, Ethernet та один VGA. Кожен з портів має захисні кришки від пилу та бруду під час роботи на відкритому повітрі. Для зручного перенесення ноутбук має ручку, яка, скоріш за все, не знімна.
Задня панель одночасно є сонячною панеллю та захисним чохлом. Oukitel не розкриває характеристик сонячної панелі, однак, скоріш за все, вона забезпечуватиме додаткове живлення, збільшуючи час автономної роботи пристрою.
Востаннє провідні виробники випускали ноутбуки з сонячними панелями кілька років тому. Зокрема, одним з них був Samsung NC 215S з 10,1″ дисплеєм. Сонячна панель забезпечувала додаткову годину автономної роботи та вимагала 2 години на зарядку під прямими сонячними променями.
Lenovo нещодавно анонсувала концепт ноутбука Yoga PC з сонячною батареєю, якому, як стверджує виробник, достатньо 20 хвилин заряджання для підтримання години автономної роботи.
Анонсовано перший у світі захищений ноутбук на сонячній батареї
