Анонсовано перший у світі захищений ноутбук на сонячній батареї Сьогодні 03:23 — Технології&Авто

Китайська Oukitel анонсувала перший у світі захищений ноутбук з сонячною батареєю RG14-P з 14,1″ сенсорним екраном. Сонячна панель розміщується на кришці позаду екрану.

Про це пише Tom’sHardware.

Потужність і автономність

Ноутбук призначений для промислових робітників, яким потрібні пристрої, здатні працювати навіть у складних умовах та у віддалених районах тривалий час без підключення до електромережі.

Ноутбук отримав основний акумулятор на 3000 мА·год та резервну батарею місткістю 5200 мА·год, а також підтримку швидкої дротової зарядки потужністю 65 Вт.

У продаж пристрій надійде вже з встановленою Windows 11. Ноутбук матиме металевий корпус з гумовими накладками з країв для захисту.

Захист від пилу та бруду

Збоку на пристрої розташовуються порти USB, Ethernet та один VGA. Кожен з портів має захисні кришки від пилу та бруду під час роботи на відкритому повітрі. Для зручного перенесення ноутбук має ручку, яка, скоріш за все, не знімна.

Задня панель одночасно є сонячною панеллю та захисним чохлом. Oukitel не розкриває характеристик сонячної панелі, однак, скоріш за все, вона забезпечуватиме додаткове живлення, збільшуючи час автономної роботи пристрою.

Востаннє провідні виробники випускали ноутбуки з сонячними панелями кілька років тому. Зокрема, одним з них був Samsung NC 215S з 10,1″ дисплеєм. Сонячна панель забезпечувала додаткову годину автономної роботи та вимагала 2 години на зарядку під прямими сонячними променями.

Lenovo нещодавно анонсувала концепт ноутбука Yoga PC з сонячною батареєю, якому, як стверджує виробник, достатньо 20 хвилин заряджання для підтримання години автономної роботи.





Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.