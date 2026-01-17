0 800 307 555
Чому не варто заряджати смартфон від ноутбука

13
Заряджати смартфон або інші гаджети від USB-порту ноутбука здається зручним, але на практиці це майже завжди означає довге очікування й зайві втрати енергії. Такий спосіб підживлення ще й швидше розряджає сам ноутбук, особливо якщо він працює від батареї.
Про це пише HowToGeek.

Чому ноутбук — поганий «зарядний пристрій»

Найпростіша причина — обмеження потужності USB-портів. Не важливо, скільки енергії загалом споживає ноутбук чи стаціонарний ПК: віддача через USB часто невелика, тому заряджання виходить повільним.
Крім того, поведінка заряджання може змінюватися, коли ноутбук переходить у сон або вимикається, а якщо він не під’єднаний до розетки, підзарядка іншого пристрою помітно швидше «з'їдає» батарею та скорочує час автономної роботи.
Особливо це відчутно на USB-A: типові значення для таких портів часто перебувають у діапазоні приблизно від 2,5 Вт до 4,5 Вт. Телефон від цього зарядиться, але повільно.
USB-C здатен на більше, однак без USB Power Delivery зазвичай максимум приблизно в 15 Вт, а багато ноутбуків не працюють як «настінний» адаптер, який під час швидкого заряджання подає кілька режимів напруги.
Для швидкого заряджання важливо, щоб його підтримували і джерело живлення, і сам пристрій, і кабель — наприклад, Apple прямо прив’язує швидку зарядку iPhone до USB-C адаптера з підтримкою USB-PD.
З периферією ситуація схожа. Більшість дротових пристроїв загалом укладаються в стандартні USB-ліміти, але бездротові гаджети з акумуляторами часто заряджаються від ноутбука довше, ніж від звичайного адаптера в розетці.

Що обрати натомість

Найпростіший вихід — користуватися тим, що створене саме для заряджання. Компактний настінний USB-C PD адаптер закриє потреби більшості телефонів, а швидкий зарядний блок буде доречним, якщо ваші пристрої його підтримують.
Надлишкова «потужність у запасі» не шкодить сумісним гаджетам: вони просто беруть стільки, скільки можуть.
Якщо ж іншого виходу немає й потрібно зарядити «тут і зараз», логіка проста: спершу під’єднайте ноутбук до мережі, щоб менше виснажувати його батарею, і за можливості використовуйте USB-C замість USB-A — він часто дає трохи більше.
Краще не підключати кілька пристроїв одночасно, а під час заряджання смартфона не навантажувати його зайвими діями, щоб не розтягувати процес.
За матеріалами:
Novyny.live
