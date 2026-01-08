Acer запускає нові Swift AI: тонкі, легкі та розумні ноутбуки з Windows 11 і Copilot+ Сьогодні 03:11 — Технології&Авто

Компанія Acer у рамках CES 2026 представила лінійку Swift AI — нове покоління ПК Copilot+ із Windows 11, створене для творців контенту та професіоналів. Ноутбуки поєднують преміальну продуктивність із функціями штучного інтелекту.

До лінійки входять Swift 16 AI, Swift Edge AI та універсальні моделі Swift Go AI у 14- і 16-дюймових варіантах. Swift 16 AI оснащений процесором до Intel Core Ultra X9 388H, відеокартою Intel Arc B390, 16-дюймовим сенсорним OLED-дисплеєм 3K WQXGA+ з частотою оновлення 120 Гц і 100 % охопленням DCI-P3, а також великою тактильною сенсорною панеллю для роботи зі стилусом MPP 2.5.

Swift Edge AI відрізняється ультрапортативністю — вага 14-дюймової моделі менше ніж 1 кг, а корпус відповідає стандарту MIL-STD 810H. Обидві моделі підтримують процесори Intel Core Ultra 9, до 32 ГБ оперативної пам’яті та SSD до 1 ТБ. OLED-дисплеї до 3K WQXGA+, вбудовані ІЧ-камери та аудіо DTS: X Ultra забезпечують комфортну роботу та відеозв’язок у будь-яких умовах.

Swift Go AI — більш доступний варіант із процесорами Intel Core Ultra X9, до 32 ГБ LPDDR5x та SSD до 1 ТБ. Дисплеї 2K і 3K, сенсорні панелі Multi-Control та аудіо DTS: X Ultra роблять ноутбуки зручними для щоденних завдань і творчості.

Лінійка Swift AI підтримує повний набір функцій Windows 11 Copilot+, включно з голосовим керуванням, аналізом контенту на екрані та швидким виконанням завдань.

Swift 16 AI з’явиться у продажу в I кварталі 2026 року, а Swift Edge 14/16 AI та Swift Go 14/16 AI — у II кварталі 2026 року. Ноутбуки будуть доступні в Північній Америці, Європі, Австралії та країнах Близького Сходу й Африки.

