Android-ноутбуки на Snapdragon X: коли будуть на ринку

Android-ноутбуки на Snapdragon X: коли будуть на ринку
Qualcomm готує несподіванку для ринку ноутбуків. Компанія почала працювати над тим, щоб її процесори для комп’ютерів могли працювати з Android.
Раніше цього року виробник представив платформу Snapdragon Elite X2 для ПК з Windows. Такі ноутбуки мають з’явитися навесні 2026 року.
Зараз Qualcomm розробляє підтримку Android для своїх комп’ютерних процесорів. Ймовірно, це пов’язано з тим, що Google планує об’єднати Android та ChromeOS в одну систему. Таке рішення зробить ноутбуки на Android повноцінними робочими пристроями.
Хромбуки вже давно зайняли свою нішу на ринку. Можливо, Qualcomm хоче, щоб їхні наступники на об’єднаній платформі Android/ChromeOS теж працювали на процесорах Snapdragon X.
Поки що компанія офіційно не коментує свої плани щодо Android-ноутбуків.
За матеріалами:
ITsider.
