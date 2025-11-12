ОВДП випереджають інфляцію — експерт Сьогодні 20:02 — Фондовий ринок

Для багатьох інвесторів одним із ключових показників є fixed income — стабільний, заздалегідь визначений дохід. Які ж інструменти забезпечують такий дохід?

Як зазначив під час свого виступу на конференції « Жити на відсотки » засновник та президент інвестиційної групи Універ Тарас Козак, найкращий показник щодо цього мають: ОВДП, ОЗДП, а також боргові цінні папери.

Зокрема, він наголосив на тому, що в цих інструментах інвестування є спільні компоненти — дохід та пріоритетність. Чого, як сказав Козак, немає в криптовалюті та акціях.

Наразі, за словами спікера, найбільше у світі fixed income мають державні облігації США — 30 трлн доларів. Чому так відбувається? Бо є довіра з боку інвесторів до емітента, адже саме він, як зазначив Козак, є основним показником ліквідності інструмента.

«Маємо розуміти, хто випустив цю облігацію. Залежно від емітента, дуже важливими є деякі показники: надійність, дохідність, відношення дохідності до ризику, термін погашення та ліквідність», — сказав Козак.

Окремо експерт зупинився на найпопулярніших інструментах інвестування саме серед українців: ОВДП та депозитах.

Щодо других, то тут Козак зазначив, що наразі в українських банках перебуває 300 млрд гривень на депозитах. Щодо терміну, то тут фахівець наголосив на тому, що найбільше українці віддають перевагу депозитам на три місяці.

А що ж з ОДВП? Вони, як правило, дають дохідність вищу за інфляцію.

«За 5−7-10 років ОВДП дає можливість збільшити дохід вдвічі. Так, інфляція від жовтня 2024-го до вересня 2025-го склала 11,9%. Тобто, дохідність від ОВДП у 18% перекриває її. Як наслідок, ви поліпшуєте свою купівельну спроможність на 6%», — каже засновник та президент інвестиційної групи Універ.

Щодо обсягів ОВДП, то від 2021 до 2024 вони виросли у 4,5 раза і зараз становлять 107,5 млрд гривень. Як сказав Козак, популярність в ОВДП серед українців зросла через те, що вони «ламають» недовіру громадян до нашої фінансової системи.

Також, за словами фахівця, неабияким попитом почали користуватися військові облігації.

ОЗДП, своєю чергою, надають до 15% річних у доларах, а тому приваблюють інвесторів. Але, тут Козак зауважив на той факт, що за цими паперами вже двічі була реструктуризація. Проте, з його слів, вони дуже цікаві та чимось схожі на біткоїн

Наостанок експерт розповів й про корпоративні облігації. Тут Козак радить діяти обережно, бо є ризик банкрутства компанії, яка ці облігації випустила.

Утім, за його словами, останнім часом таких випадків майже немає, а тому вони приносять досить високі прибутки інвесторам. Важливим фактором є дохідність — до 26% у гривнях, та до 12% у валюті. Разом з цим не варто забувати про податок, адже з такого виду доходу на них піде 23% від зароблених коштів — 18% ПДФО та 5% військовий збір.

