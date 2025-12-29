Укрзалізниця продовжила маршрут флагманського потяга
АТ «Укрзалізниця» продовжило маршрут флагманського поїзда «Гуцульщина» № 95/96 Київ — Ясіня до міста Рахів.
Про це компанія повідомила у Фейсбуці,
«Ми дослухались до побажань пасажирів і з 28 грудня флагманський потяг „Гуцульщина“ № 95/96 Київ — Ясіня продовжив маршрут до Рахова із зупинкою на станції Кваси», — йдеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що Рахівський район на Закарпатті є одним із високогірних туристичних регіонів України, відомим природними ландшафтами та можливостями для активного відпочинку. Селище Кваси популярне завдяки мінеральним джерелами.
В «Укрзалізниці» також нагадали, що до Рахова також продовжують курсувати поїзди № 143/144 Суми — Рахів, № 55/56 Київ — Рахів, а також приміський дизель-поїзд № 6441/6442 Коломия — Ділове.
Поділитися новиною
Також за темою
Укрзалізниця продовжила маршрут флагманського потяга
5 млрд доларів дивідендів цьогоріч виплатять найбільші оборонні компанії в Європі
10 прихованих функцій камери вашого смартфона
Xiaomi вирішила оновити знятий з виробництва смартфон (фото)
Світові інвестиції в датацентри досягли рекордного $61 млрд цього року — S&P Global
ТОП-10 найкращих смартфонів 2025 року (думка техноблогера)