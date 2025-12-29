0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрзалізниця продовжила маршрут флагманського потяга

Фондовий ринок
99
Укрзалізниця продовжила маршрут флагманського потяга
Укрзалізниця продовжила маршрут флагманського потяга
АТ «Укрзалізниця» продовжило маршрут флагманського поїзда «Гуцульщина» № 95/96 Київ — Ясіня до міста Рахів.
Про це компанія повідомила у Фейсбуці,
«Ми дослухались до побажань пасажирів і з 28 грудня флагманський потяг „Гуцульщина“ № 95/96 Київ — Ясіня продовжив маршрут до Рахова із зупинкою на станції Кваси», — йдеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що Рахівський район на Закарпатті є одним із високогірних туристичних регіонів України, відомим природними ландшафтами та можливостями для активного відпочинку. Селище Кваси популярне завдяки мінеральним джерелами.
В «Укрзалізниці» також нагадали, що до Рахова також продовжують курсувати поїзди № 143/144 Суми — Рахів, № 55/56 Київ — Рахів, а також приміський дизель-поїзд № 6441/6442 Коломия — Ділове.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems