Укрзалізниця продовжила маршрут флагманського потяга Сьогодні 13:25 — Фондовий ринок

АТ «Укрзалізниця» продовжило маршрут флагманського поїзда «Гуцульщина» № 95/96 Київ — Ясіня до міста Рахів.

Про це компанія повідомила у Фейсбуці

«Ми дослухались до побажань пасажирів і з 28 грудня флагманський потяг „Гуцульщина“ № 95/96 Київ — Ясіня продовжив маршрут до Рахова із зупинкою на станції Кваси», — йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що Рахівський район на Закарпатті є одним із високогірних туристичних регіонів України, відомим природними ландшафтами та можливостями для активного відпочинку. Селище Кваси популярне завдяки мінеральним джерелами.

В «Укрзалізниці» також нагадали, що до Рахова також продовжують курсувати поїзди № 143/144 Суми — Рахів, № 55/56 Київ — Рахів, а також приміський дизель-поїзд № 6441/6442 Коломия — Ділове.

