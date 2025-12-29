0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які нові індустріальні парки створять на Київщині та Львівщині (деталі)

Фондовий ринок
27
Які нові індустріальні парки створять на Київщині та Львівщині (деталі)
Які нові індустріальні парки створять на Київщині та Львівщині (деталі)
Кабмін ухвалив рішення про включення двох нових індустріальних парків — «Фурси» у Київській області та «Місто Дій» у Львівській області — до Реєстру індустріальних (промислових) парків.
Про це пише Мінекономіки.
Читайте також
Реалізація цих проєктів передбачає створення загалом понад 1000 нових робочих місць у секторі переробної промисловості.
Індустріальний парк «Фурси» розташований на території Фурсівської сільської територіальної громади Білоцерківського району Київської області. Площа парку становить 11,02 га. У межах проєкту планується створення близько 500 робочих місць.
На території індустріального парку «Фурси» планується розвиток підприємств з виробництва металевих виробів, електричного устаткування та машин, у сфері харчової промисловості, науково-технічної діяльності, IT та телекомунікацій. У парку «Місто Дій» пріоритетними напрямами стануть виготовлення будівельних матеріалів, деревообробка, виробництво напоїв і паперу, електроніка, машинобудування, харчова промисловість та альтернативна енергетика.
Читайте також
Індустріальний парк «Місто Дій» створено у місті Дрогобич Львівської області. Його площа становить 21,61 га, а кількість робочих місць — близько 550. Загальний обсяг капітальних інвестицій у розбудову парку оцінюється у 188,7 млн грн. Ініціатор проєкту планує спрямувати понад 130,8 млн грн власних коштів упродовж 2025−2028 років.

Для чого це

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів наголосив, що розвиток мережі індустріальних парків є важливою складовою політики «Зроблено в Україні».
«Включення парків „Фурси“ та „Місто Дій“ до реєстру — це чіткий сигнал інвесторам про підтримку переробної промисловості з боку держави. Нові виробничі потужності на Київщині та Львівщині стимулюватимуть регіональний розвиток, наповнення місцевих бюджетів, впровадження сучасних технологій і створення якісних робочих місць», — зазначив він.
Раніше ми писали, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства ухвалило рішення про надання державного стимулювання двом керуючим компаніям індустріальних парків на 81 млн гривень.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems