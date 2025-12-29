Які нові індустріальні парки створять на Київщині та Львівщині (деталі)
Кабмін ухвалив рішення про включення двох нових індустріальних парків — «Фурси» у Київській області та «Місто Дій» у Львівській області — до Реєстру індустріальних (промислових) парків.
Про це пише Мінекономіки.
Реалізація цих проєктів передбачає створення загалом понад 1000 нових робочих місць у секторі переробної промисловості.
Індустріальний парк «Фурси» розташований на території Фурсівської сільської територіальної громади Білоцерківського району Київської області. Площа парку становить 11,02 га. У межах проєкту планується створення близько 500 робочих місць.
На території індустріального парку «Фурси» планується розвиток підприємств з виробництва металевих виробів, електричного устаткування та машин, у сфері харчової промисловості, науково-технічної діяльності, IT та телекомунікацій. У парку «Місто Дій» пріоритетними напрямами стануть виготовлення будівельних матеріалів, деревообробка, виробництво напоїв і паперу, електроніка, машинобудування, харчова промисловість та альтернативна енергетика.
Індустріальний парк «Місто Дій» створено у місті Дрогобич Львівської області. Його площа становить 21,61 га, а кількість робочих місць — близько 550. Загальний обсяг капітальних інвестицій у розбудову парку оцінюється у 188,7 млн грн. Ініціатор проєкту планує спрямувати понад 130,8 млн грн власних коштів упродовж 2025−2028 років.
Для чого це
Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів наголосив, що розвиток мережі індустріальних парків є важливою складовою політики «Зроблено в Україні».
«Включення парків „Фурси“ та „Місто Дій“ до реєстру — це чіткий сигнал інвесторам про підтримку переробної промисловості з боку держави. Нові виробничі потужності на Київщині та Львівщині стимулюватимуть регіональний розвиток, наповнення місцевих бюджетів, впровадження сучасних технологій і створення якісних робочих місць», — зазначив він.
Раніше ми писали, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства ухвалило рішення про надання державного стимулювання двом керуючим компаніям індустріальних парків на 81 млн гривень.
